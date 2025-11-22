Song Hye Kyo thất bại ê chê

Tối 19/11, Lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ. Tâm điểm của sự kiện là màn xuất hiện đầy tình tứ của cặp sao hạng A Son Ye Jin - Hyun Bin và màn tái ngộ cay đắng của Song Hye Kyo.

Trước đó, Song Hye Kyo và Son Ye Jin còn cạnh tranh ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu). Song Hye Kyo mang tới tác phẩm Dark Nuns, cô vào vai nữ tu sĩ bí ẩn. Còn Son Ye Jin đóng vai người vợ nỗ lực gồng gánh gia đình sau khi chồng thất nghiệp trong phim No other choice.

Theo các trang truyền thông Hàn Quốc đưa tin, trong 3 vòng bầu chọn, Son Ye Jin luôn dẫn đầu số phiếu từ ban giám khảo. Tới vòng thứ ba, cô nhận được 6 phiếu, cách biệt so với người thứ 2 là 3 phiếu. Trong khi đó, cả 3 vòng bình chọn, Song Hye Kyo không nhận được phiếu bầu nào. Có thể nói đây là thất bại ê chề của Song Hye Kyo trước Son Ye Jin. Cuối cùng, Son Ye Jin lên ngôi Ảnh hậu Rồng Xanh lần thứ hai, sau Vợ tôi đã kết hôn (2008).

Song Hye Kyo không đi thảm đỏ. Cô thua hoàn toàn trước Son Ye Jin khi không nhận được phiếu bầu nào sau 3 vòng bình chọn.

Tại sự kiện, Song Hye Kyo phải chứng kiến những khoảnh khắc tình tứ của bạn trai cũ Hyun Bin và Son Ye Jin. Song Hye Kyo từ chối bước lên thảm đỏ, đi thẳng vào hội trường. Nhưng cặp đôi Hạ cánh nơi anh đã có một đêm bội thu giải thưởng. Họ cùng lên nhận giải Ngôi sao được yêu thích nhất. Sau đó, cả hai thắng giải Nam/Nữ chính xuất sắc của Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2025.

Khi Hyun Bin thắng giải Nam chính xuất sắc với vai An Jung Geun trong Harbin, anh nhắc đến vợ trong lời phát biểu: "Cảm ơn vợ tôi Ye Jin vì luôn chỗ dựa thầm lặng và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Cảm ơn con trai. Ba yêu hai mẹ con rất nhiều".

Về phía Son Ye Jin, khi thắng giải Ảnh hậu, cô gọi tên hai người đàn ông quan trọng nhất: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi".

Đây cũng là lần đầu khi một cặp vợ chồng cùng nhận giải Nam - Nữ diễn viên chính tại Lễ trao giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh của Hàn Quốc.

Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin tình cảm trên sân khấu.

Song Hye Kyo và Hyun Bin nên duyên phim giả tình thật nhờ tác phẩm truyền hình Thế giới họ đang sống (2008). Cả hai công khai chuyện hẹn hò vào tháng 9/2009, nhưng mối tình chỉ kéo dài hai năm và chấm dứt khi Hyun Bin đi phục vụ nghĩa vụ quân sự.