Son Ye Jin có kế hoạch sinh em bé thứ hai, em bé Alkong giống Hyun Bin một nửa

Tham gia chương trình Celeb Luv ​​Golf, Son Ye Jin đã có vài chia sẻ nhỏ về cuộc sống hôn nhân và kế hoạch sinh con thứ hai: "Tất nhiên là việc nuôi dạy con cái rất khó khăn, nhưng niềm hạnh phúc mà quá trình đó mang lại là những điều tôi chưa từng cảm nhận trong đời. Còn về việc có em bé thứ hai, tôi sẽ phải suy nghĩ thêm. Dù sao thì sự hiện diện của những đứa trẻ đều rất quý giá".

Son Ye Jin đang tích cực chạy lịch trình quảng bá cho bộ phim cô tham gia "No Other Choice", nên đây cũng là thời gian khán giả được biết nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên cũng như vài thông tin nhỏ về em bé.

Về em bé Alkong, cô tiết lộ cậu bé giống cả hai vợ chồng. Nửa trên khuôn mặt của em bé giống cô, nửa dưới giống Hyun Bin. "Tôi đang sống trong một thế giới hoàn toàn mới sau 20 năm làm việc. Hiện tại, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc con và trở thành một người vợ tốt. Việc này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng tôi vẫn thấy rất vui", Son Ye Jin nói thêm.

Hình ảnh hiếm hoi của Alkong được Son Ye Jin cập nhật trên trang cá nhân.

Son Ye Jin hạ sinh con đầu lòng vào tháng 11/2022. Cô và Hyun Bin đều chưa từng công khai hình ảnh em bé trên mạng xã hội hay để con lộ mặt trước truyền thông. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên sẽ cập nhật một vài bức ảnh của cậu bé trên Instagram cá nhân nhưng chỉ là tay hoặc chân của con.

Nhiều đồng nghiệp của cặp đôi đã thấy cậu bé. Son Ye Jin cũng từng cho Jung Jae Hyung xem ảnh Alkong khi tham gia chương trình Fairy Jaehyung. Không chỉ nam nghệ sĩ mà trước đó là Shin Dong Yup đều cảm thán vì nhan sắc "siêu thực" của cậu bé. Điều làm khán giả thích thú hơn là biểu cảm mỗi khi nhắc đến thiên thần nhỏ của Son Ye Jin, cô trông rạng rỡ và cười tít mắt. Dù rất tò mò nhưng người hâm mộ đều tôn trọng quyết định giữ kín hình ảnh con trai của Hyun Bin và Son Ye Jin.