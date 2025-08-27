Son Ye Jin bị chỉ trích

AllKpop đưa tin họp báo ra mắt phim No Other Choice được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 19/8. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Park Chan Wook cùng cặp diễn viên chính là Lee Byung Hun và Son Ye Jin. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Son Ye Jin kể từ khi sinh con trai cho Hyun Bin vào tháng 11/2022.

No Other Choice kể về Yoo Man Soo (Lee Byung Hun), làm việc tại công ty giấy trong 25 năm, có vợ (Son Ye Jin) và hai con. Cuộc đời tưởng chừng như hoàn hảo bị đảo lộn khi Man Soo đột ngột bị sa thải. Anh phải đối diện với nguy cơ bị mất nhà, gánh nặng tài chính gia tăng.

Lee Byung Hun và Son Ye Jin đóng vai vợ chồng trong phim mới.

Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1982 chia sẻ việc trở thành mẹ ngoài đời thực giúp cô thể hiện nhân vật Mi Ri tốt hơn.

Nghe vậy, Lee Byung Hun tỏ ý không tán thành. Anh nói: “Đó không hẳn là những gì tôi thấy trên phim trường. Diễn viên nhí đóng vai con gái tôi hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi cứ trả lời mãi cho đến khi máy quay bất ngờ chạy và tôi bị giật mình. Nhưng Son Ye Yin chưa bao giờ trả lời cô bé. Tôi hỏi cô ấy, ‘Thỉnh thoảng em trả lời không được à?’ và được đáp lại, ‘Tiền bối, anh giúp em vụ này nhé’. Tuy nhiên, nghe cô ấy chia sẻ ngày hôm nay, tôi nhận ra cô ấy thực sự trân trọng khoảnh khắc đó theo cách riêng”.

Lời của nam diễn viên Squid Game khiến mọi người bật cười, trong khi Son Ye Jin bị bối rối. Cô giải thích: “Nữ diễn viên nhí rất tò mò và có nhiều câu hỏi. Nhưng vì tôi có nhiều câu thoại cảm xúc, phải tuân theo chỉ dẫn chi tiết của đạo diễn nên tôi cần sự tập trung”.

Điều mỹ nhân Hương mùa hè không lường được là cô trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội không lâu sau đó. Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích nữ diễn viên có vấn đề về nhân cách, còn cáo buộc cô giả tạo, mắc bệnh ngôi sao.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả, mẹ diễn viên nhí Choi So Yul lên tiếng bênh vực Son Ye Jin vào ngày 24/8.

“Chúng tôi bị bất ngờ. Thực ra đó chỉ là câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng. Anh ấy chia sẻ một cách bông đùa thôi. Chúng tôi cảm thấy hơi bất công khi nó bị thổi phồng quá mức. Chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ câu chuyện khi có cơ hội vào một ngày nào đó. Sự thật là cô ấy luôn tốt bụng”, người mẹ trả lời câu hỏi của cư dân mạng.

Son Ye Jin bị khán giả chỉ trích vì không trả lời câu hỏi của diễn viên nhí.

Người mẹ kể thêm Son Ye Jin tặng bé Choi So Yul búp bê Aurora Ping, món đồ chơi được mô tả là “ngay cả ông già Noel cũng không tìm thấy” và “quà Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay”.

Không dừng lại ở việc ca ngợi Son Ye Jin, người mẹ còn động viên vợ Huyn Bin trên mạng xã hội bằng cách để lại các bình luận như “Chúng tôi nhớ chị” và “Cố lên”...

Son Ye Jin và Lee Byung Hun chưa bình luận gì về ồn ào nói trên. Bộ phim có họ đóng chính dự kiến ra rạp vào ngày 24/9 tới.