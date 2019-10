Sơn Tùng sắp Mỹ tiến, là nghệ sĩ VN đầu tiên kí hợp đồng với hãng đĩa Mỹ?

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 17:45 PM (GMT+7)

Khán giả Việt "đứng ngồi không yên" với thông tin được website chính thức của hãng đĩa Mỹ đăng tải.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh kèm thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức gia nhập ngôi nhà Concore Entertainment (một hãng thu âm nổi tiếng tại Mỹ). Tuy phía nam ca sĩ chưa có thông báo chính thức nào, nhưng việc hình ảnh và thông tin "hoang tử mưa" xuất hiện trên website này đã làm cho người hâm mộ vỡ òa hạnh phúc.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên nền trang chủ của Concore Entertainment

Theo đó, trên trang chủ của Concore Entertainment, hình ảnh Sơn Tùng M-TP đã được cập nhật, đứng chung cùng các nghệ sĩ trước đó của hãng đĩa này. Bên cạnh đó, trong phần tiểu sử, mọi thông tin, các mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng đều được cập nhật chi tiết và chính xác. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, hình ảnh nam ca sĩ của Vpop bất ngờ bị gỡ khỏi vị trí lớn nhất trang chủ, phần tiểu sử cũng không thể truy cập khiến khán giả Việt xôn xao bàn tán.

Tiểu sử hoạt động của nam ca sĩ Việt cũng được cập nhật đầy đủ trên trang.

Trước đó, trong thời gian gần đây, người hâm mộ không khỏi thắc mắc khi thấy Sơn Tùng và ê-kíp cập nhật hình ảnh đang ở Los Angeles - Mỹ, cũng chính là nơi đặt trụ sở của Concore Entertainment. Khi đó, những người thường xuyên theo dõi các hoạt động của Sơn Tùng chỉ cho rằng, sau bản hit mang tầm cỡ quốc tế "Hãy trao cho anh", nam ca sĩ sẽ tiếp tục thực hiện sản phẩm âm nhạc tại Mỹ. Tuy nhiên, với hé lộ từ hãng đĩa này, công chúng càng chắc chắn thông tin giọng ca sinh năm 1994 đã ký hợp đồng với "ông lớn" trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ nhưng chưa chính thức công bố.

Được biết, MV "Hãy trao cho anh" cũng được Sơn Tùng hợp tác với Concore Entertainment.

Nhiều bình luận cho rằng vì thông tin này chưa được phía Sơn Tùng M-TP công bố với khán giả nên đã yêu cầu đối tác gỡ hình ảnh. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại chắc nịch thông tin Sơn Tùng ký hợp đồng là hoàn toàn đúng vì dù gỡ ảnh nam ca sĩ ở trang chủ nhưng trong danh sách các nghệ sĩ vẫn có Sơn Tùng M-TP...

Dù đã bị gỡ khỏi trang chủ, Sơn Tùng vẫn nằm trong danh sách các nghệ sĩ của hãng đĩa này.

Hiện tại, mặc mọi đồn đoán từ dư luận, Sơn Tùng vẫn chưa có bất kì phản hồi nào. Với người hâm mộ Việt, dù chưa được thần tượng xác nhận, họ vẫn chia sẻ rộng rãi thông tin này và xem đây là tin mừng, đáng tự hào của âm nhạc Việt Nam.

Về Concore Entertainment, đây là hãng thu âm nổi tiếng của Mỹ có trụ sở tại Los Angeles, California. Thành lập vào năm 1998 bởi Charve Norris, hãng thu âm này có thế mạnh về dòng nhạc Pop và Rap. Đây cũng là nơi cho ra nhiều sản phẩm đình đám của quốc tế như: "album Here It Is của Freddie Jackson, nhóm nhạc của Michael Jackson cũng từng tin tưởng chọn hãng đĩa này... Đặc biệt, nhà sản xuất Steve Russell của hãng đĩa đã từng thắng 3 giải Grammy và cũng từng sản xuất nhiều sản phẩm cho các tên tuổi lớn của Hollywood.