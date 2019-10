Fan nghi Sơn Tùng M-TP và bạn gái đã tính chuyện kết hôn vì điều này

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 13:25 PM (GMT+7)

Lại tiếp tục bị phát hiện điều trùng hợp với người yêu tin đồn, Sơn Tùng M-TP khiến fan xôn xao đồn đoán.

Nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò, Sơn Tùng M-TP và nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm lại tiếp tục để người hâm mộ phát hiện dòng trạng thái ẩn ý, trùng hợp đến bất ngờ. Sau những bằng chứng luôn bên nhau trong thời gian qua, trong lần này, cặp đôi khiến fan phải xôn xao bàn tán vì cho rằng đã sắp tới ngày công khai tình cảm.

Dòng status của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm bị fan cho rằng cặp đôi đã thoải mái "thả thính" nhau.

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đều gây chú ý vì dòng status ẩn ý. Đăng tải bức ảnh tông màu trắng đen với phần bàn tay của mình, "hoàng tử mưa" lập tức bị fan phát hiện chiếc vòng đeo tay ấn tượng với nhiều hạt ngọc trai phối với charm đã từng xuất hiện trên tay bạn gái tin đồn. Cụ thể, nam ca sĩ chỉ để lại dòng trạng thái ngắn: "Hold my hand!" ("Nắm lấy tay anh!").

Chỉ sau vài giờ, Thiều Bảo Trâm cũng đăng ảnh selfie kèm status: " "Baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you three thousand" (Tạm dịch: "Anh à, nắm lấy tay em đi. Em muốn anh trở thành chồng của em. Bởi vì anh là người hùng của em. Và em yêu anh "3000").

Đặc biệt là hai chiếc vòng tay giống hệt nhau khiến fan mừng rỡ.

Sự trùng hợp được cho là không ngẫu nhiên của cả hai đã khiến fan bấn loạn vì cho rằng họ đang dần thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Bên cạnh đó, ẩn ý trong status của Thiều Bảo Trâm còn bị cho là cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Sau hành động "thả thính" ngọt ngào của cặp đôi, rất nhiều bình luận đã để lại: "Caption này phải anh Tùng viết cho chị Trâm không ta", "Ôi sắp công khai rồi, hạnh phúc quá đi", "Muốn công khai lắm rồi đây", "Thả thính công khai... sắp rồi", "Hai anh chị chia thời gian ra đăng stus hả? Hai tiếng trước chủ tịch cũng đăng stus bằng tiếng anh á. Hóng ngày hai anh chị công khai hẹn hò"...

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất làm cho fan luôn nhiệt tình "ship" cặp đôi này trong nhiều năm qua chính là động thái chỉ theo dõi duy nhất Thiều Bảo Trâm là nữ ca sĩ Việt Nam, ngoài ra trong con số hơn 100 người được Sơn Tùng following chủ yếu là các thương hiệu thời trang hay ngôi sao quốc tế.

Nhẫn đôi cũng nhanh chóng bị fan phát hiện trước đó.

Và không ít lần cặp đôi đi du lịch cùng nhau cũng để lộ bằng chứng.

Từ năm 2013, tin đồn hẹn hò giữa giọng ca "Hãy trao cho anh" và bạn gái đã bắt đầu gây chú ý. Từ những lần trùng hợp xuất hiện cùng địa điểm, cùng nhà hàng... vào cùng thời điểm, dù không đăng ảnh chụp cùng nhau nhưng sau nhiều lần, fan đều dễ dàng tìm ra bằng chứng cặp đôi đang hẹn hò.

Thời gian gần đây, người hâm mộ cũng liên tục "soi" nhiều trang phục cặp đôi từ quần áo đến dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay của cả hai hoàn toàn giống nhau. Đến thời điểm hiện tại, rất đông khán giả đã ủng hộ chuyện tình cảm kín tiếng này, dù người trong cuộc luôn im lặng trước những tin đồn nhưng những người yêu mến Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đều mong muốn cặp đôi sẽ có cái kết viên mãn.