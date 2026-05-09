Nhạc sĩ Dương Cầm: Hát nhép là điều tối kỵ trên sân khấu

Nhạc sĩ Dương Cầm khẳng định hát nhép là sự tối kỵ trên sân khấu

Trong nhịp sống hiện đại, khi mỗi thế hệ dường như đang sống trong những “ốc đảo riêng”, khoảng cách vô hình giữa ông bà, cha mẹ và con cái ngày càng hiện hữu. Sự mất kết nối không xảy ra bằng một biến cố lớn mà nó đến từ những điều rất nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Chính từ thực tế đó, nhạc sĩ Dương Cầm đã kiến tạo Phòng khách 3 thế hệ nơi gắn kết tình thân thông qua sự kết hợp của âm nhạc – câu chuyện – kiến trúc. Đây là dự án thể hiện rõ tư duy sáng tạo của Dương Cầm.

Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ thông tin tại họp báo. Ảnh: HAA

Tại Phòng khách 3 thế hệ âm nhạc trở thành một cuộc đối thoại không khoảng cách giữa các thế hệ, đây cũng chính là điểm chạm để mỗi khán giả đều thấy mình ở trong câu chuyện. Không chọn những concept hoành tráng, Dương Cầm đưa âm nhạc trở về với một hình ảnh gần gũi nhất trong căn nhà: phòng khách – biểu tượng của sự đoàn viên.

Trong nhiều năm qua, Dương Cầm đã định hình một “nhân hiệu” riêng trong đời sống âm nhạc bằng các bản mash-up giàu tính sáng tạo và cảm xúc. Không đơn thuần là kỹ thuật phối khí, các mash-up của anh được xây dựng như những cấu trúc có chủ đích kể chuyện, nơi các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ được đặt vào một cuộc đối thoại tinh tế.

Trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, Dương Cầm khẳng định rằng: “Với Phòng khách 3 thế hệ, tôi chỉ chọn những ca sĩ hát live được. Chương trình sẽ chỉ 100% hát live, không có hát nhép… đó là điều tối kỵ trên sân khấu”.

Điểm đặc biệt của dự án là cách Dương Cầm phát triển nghệ thuật mash-up như một "ngôn ngữ kết nối ký ức". Với anh, mash-up không đơn thuần là kỹ thuật phối khí, đó còn là cách để các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ "đối thoại" với nhau.

3 thế hệ gia đình nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Trương Anh Quân - Trương Mỹ Anh tại buổi ra mắt dự án "Phòng khách 3 thế hệ". Ảnh: HAA

Những bài hát quen thuộc được đặt cạnh nhau một cách có chủ đích để tạo nên cảm giác mới mẻ nhưng vẫn gần gũi với khán giả. Ở Phòng khách 3 thế hệ, các bản mash-up không còn là màn kết hợp ngẫu hứng mà trở thành cầu nối giữa ký ức, cảm xúc và trải nghiệm của nhiều thế hệ.

Dương Cầm chia sẻ: "Chúng tôi tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc để khi gặp nhau, khán giả không thấy khác biệt mà thấy quen thuộc theo một cách mới. Nghệ sĩ không chỉ hát bài của mình mà còn bước vào thế giới âm nhạc của một thế hệ khác. Chính ở đó xuất hiện những khoảnh khắc chân thật nhất".

Bên cạnh phần âm nhạc, sân khấu chương trình cũng được đầu tư theo hướng trải nghiệm. Đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường tái hiện hình ảnh "phòng khách" như một biểu tượng của ký ức gia đình, lấy cảm hứng từ không gian sống những năm 1980- 1990 với cảm giác ấm áp, gần gũi và đậm tính hoài niệm. Song song với đó là những mảng kiến trúc tối giản, hiện đại cùng ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu mang hơi thở đương đại.

Ngoài các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả trong không gian "phòng khách" để mỗi người tìm thấy cảm xúc quen thuộc của mình.

Chuỗi live concert Phòng khách 3 thế hệ dự kiến gồm 8 đêm diễn, kéo dài từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Đêm diễn mở màn ngày 14/6 tới tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) được xem là lời giới thiệu rõ nét nhất cho tinh thần của toàn bộ chuỗi chương trình này.Theo đó, nhạc sĩ Đức Huy sẽ mang đến chiều sâu ký ức với những giai điệu vượt thời gian; Hồ Quỳnh Hương đại diện cho nội lực và cảm xúc; Bùi Công Nam mang màu sắc trẻ trung, gần gũi của thế hệ mới, trong khi Vũ Thanh Vân đại diện cho tinh thần Gen Z hiện đại và cá tính. Không đặt các nghệ sĩ cạnh nhau như những tiết mục riêng lẻ, Dương Cầm xây dựng một dòng chảy âm nhạc thống nhất để những ca khúc quen thuộc được kể lại bằng góc nhìn mới.