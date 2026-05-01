Hieuthuhai vừa trở lại đường đua nhạc Việt với album Mắt nhắm mắt mở. Trong số đó, điểm nhấn lớn nhất là Sắp nổi tiếng 2 - bản rap mà nam rapper dùng để flex (khoe khoang thành tích cá nhân) và đáp trả anti fan. Một lần nữa, cựu thí sinh King of Rap mượn âm nhạc để nói lên tiếng lòng từ sao loạt sản phẩm gây sốt như Giờ thì ai cười, Trình.

Tại sao Hieuthuhai có nhiều anti?

"Chớp mắt cũng đã bảy, tám năm và tao vẫn là tao, sắp nổi tiếng/Nhìn lại con đường cũng đã đi khá xa mà đôi khi vẫn thấy mình còn chưa ra khỏi giếng", Hieuthuhai mở đầu với những câu rap gai góc trong sản phẩm đang gây chú ý trên mạng xã hội. Không phải lần đầu Hieuthuhai "gắt gỏng" trong âm nhạc. Trước đó, với Giờ thì ai cười và đặc biệt là Trình , nam rapper cũng thể hiện bức xúc vì nhận quá nhiều đánh giá, phán xét tiêu cực từ anti.

Vậy Hieuthuhai đã trải qua những gì mà bức xúc đến vậy?

Nguyên nhân chính đến từ sự nổi tiếng quá nhanh của Hieuthuhai. Không phải ở lứa ca sĩ/rapper hiện tại mà xuyên suốt chiều dài phát triển của showbiz Việt, hiếm có ai thăng tiến thần tốc như Hieuthuhai. Chỉ trong 5 năm, từ một rapper được chú ý nhờ ngoại hình ở King of Rap, Hieuthuhai thành ngôi sao nhạc Việt với độ phủ sóng rất cao trên mạng và là ông vua của đường đua nhạc số Việt Nam hiện tại.

Sự công kích từ khán giả nhắm vào Hieuthuhai, chủ yếu đến từ cộng đồng rap fan ở Việt Nam. Họ chỉ trích Hieuthuhai vì phá vỡ những tiêu chuẩn thuần túy của một rapper về cách hoạt động mạng xã hội, làm nhạc, để hướng tới sự nổi tiếng. Họ định kiến với Hieuthuhai rằng, nếu không nhận sự nâng đỡ từ nhiều tên tuổi lớn, anh không thể là một rapper từ underground rap vươn tới đỉnh cao chỉ trong vài năm.

Hieuthuhai thăng tiến quá nhanh so với một rapper thường thấy.

Họ cười nhạo khi Hieuthuhai dần gọt bỏ chất rap để hát nhiều hơn. Những khán giả cực đoan tố Hieuthuhai phá bỏ hình tượng chuẩn của một rapper: đậm son phấn cùng lối ăn mặc thuần một nghệ sĩ đậm chất giải trí. Đám đông cười nhạo khi Hieuthuhai ngồi vị trí giám khảo khách mời ở Rap Việt mùa 4. Và còn nhiều thứ khác nữa, cùng cộng hưởng để đưa Hieuthuhai thành cái tên gây tranh luận lớn nhất nhạc Việt trong 3 năm gần đây.

Hieuthuhai bức xúc vì sự công kích nhắm vào anh. Nếu không bứt xúc, nam rapper đã không dùng âm nhạc để "trút giận", đến 3 sản phẩm trong vòng 2 năm. Từ Giờ thì ai cười đến Trình và mới nhất là Sắp nổi tiếng 2 , thứ âm nhạc này có tính chất của một bản rap diss (rap công kích). Nhưng Hieuthuhai không dám đi quá giới hạn. Anh viết ca từ (lyrics) với sự công kích vừa phải, là những lời gửi gắm đến số đông thay vì chỉ đích danh cá nhân/tổ chức nào chỉ trích anh. Và cả 3 bản nhạc gắt gỏng đó, sản phẩm nào cũng gây bão mạng xã hội.

Đó là nghịch lý của Hieuthuhai. Nam rapper hứng sự "toxic" từ khán giả một cách vô lý. Nam rapper chưa gây nên scandal gì ngoài một số ca từ gây hiểu nhầm ở bản rap Trình . Hieuthuhai hoạt động chăm chỉ, sau 3 năm đã có 2 album phòng thu cùng vô số MV đạt thành tích cao. Sự xuất hiện của Hieuthuhai ở những game show đều có sự chỉn chu và gặt hái thành tích tốt.

Từ cốt lõi của vấn đề, Hieuthuhai đang lặp lại những gì từng xảy ra với Karik - cũng là một rapper xuất thân ở underground, rẽ sang mainstream và đột ngột nổi tiếng. Chỉ khác là mức độ nổi tiếng của Hieuthuhai cao gấp nhiều lần so với Karik ở giai đoạn mới lên mainstream 2013-2015. Định kiến về một rapper "mất chất" trên mainstream, sau chừng ấy năm vẫn tồn tại ở thị trường nhạc Việt. Do đó, Hieuthuhai bị công kích, phần lớn đến từ việc nam rapper đã đi quá nhanh so với con đường thường thấy của một rapper thông thường.

Họ phán xét về chất lượng của Hieuthuhai khi làm các sản phẩm rap. Mà quên mất một điều, Hieuthuhai đã hướng tới âm nhạc của sự "viral", đánh vào thị hiếu khán giả nhiều hơn.

Có gì trong album mới của Hieuthuhai

Cựu thí sinh King of Rap tung album Mắt nhắm mắt mở với 11 ca khúc và phiên bản bổ sung cho bản hit Nước mắt cá sấu . Trước đó, Hieuthuhai tung MV Nước mắt cá sấu để mở đường cho album phòng thu thứ 2. Nam rapper gây bất ngờ khi tái hiện màu sắc âm nhạc của Lương Bằng Quang những năm 2005-2007, đã mất hút khỏi thị trường từ lâu.

Tổng thể chất liệu âm nhạc của album Mắt nhắm mắt mở l à retro (hồi tưởng). Phần lớn sản phẩm mới của Hieuthuhai sử dụng nhạc cụ chính trong bản phối là synth, đưa khán giả trở lại thời kỳ hoàng kim của US-UK thập niên 1980, 1990, 2000, sau đó có một giai đoạn ngắn xâm nhập vào thị trường nhạc Việt. Tiếp đó là 3 sản phẩm thuần rap: Sắp nổi tiếng 2, Vacheron Louie V và Đâu cần gì hơn .

Đó là lựa chọn táo bạo của Hieuthuhai. Chất liệu này từng là hiện tượng nhạc Việt sau thành công của ca khúc Chúng ta của hiện tại (Sơn Tùng M-TP). Sau đó, Binz, Soobin và nhiều tên tuổi lớn của thị trường thử sức với sự ma mị của đàn synth và nhiều âm thanh điện tử khác. Dù vậy, không nhiều nghệ sĩ Việt thành công với lựa chọn này.

Nước mắt cá sấu là sản phẩm thành công của Hieuthuhai về mặt hiệu ứng, dù vướng không ít ý kiến trái chiều. MV mới nhất của nam rapper - Người im lặng gặp người hay nói - cũng thu về thành tích tốt trên các nền tảng nhạc số. Sau 4 ngày phát hành trọn vẹn album, chuỗi ca khúc mới của Hieuthuhai chưa tạo ra sự bùng nổ như kỳ vọng.

Nhạc của Hieuthuhai vẫn đậm tính catchy và chưa đột phá.

Album đầu tiên của Hieuthuhai từng khởi đầu chậm như vậy, sau đó âm thầm bứt lên và thu hút lượng view/stream (lượt xem/lượt nghe) khổng lồ. Riêng ca khúc Exit Sign chuẩn bị cán mốc 100 triệu lượt stream chỉ tính riêng nền tảng Spotify.

Từ phản hồi ban đầu của khán giả, album mới của Hieuthuhai có âm nhạc catchy (bắt tai), dễ thu hút người nghe lâu dài ở Spotify và đa nền tảng nhạc số. Về chất lượng âm nhạc, nam rapper bị nhận định chưa bứt phá nhiều, tất cả sáng tác vẫn trong phạm vi an toàn và giọng hát không bứt phá hẳn so với loạt sản phẩm trước. Hieuthuhai sẽ vẫn là ông hoàng nhạc số của thị trường Việt trong 1-2 năm tới nhưng để tạo ra sự đột phá bằng một bản hit có sức nặng, có tầm ảnh hưởng trên thị trường, Hieuthuhai còn nhiều việc phải làm.