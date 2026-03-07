Vụ Xôi lạc TV bị triệt phá: BTV Thu Hà VTV tiết lộ 1 người thân ngập sâu cá độ

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá hệ thống web Xôi lạc TV - vốn hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ, chuyên phát bóng đá lậu gắn liền với quảng cáo cờ bạc và đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong những người bị bắt, có khoảng 20 người là bình luận viên được đánh giá là "có tiếng" với các biệt danh như Người Rơm, Người Dơi, Batman. Tổng giá trị tài sản thu giữ và kê biên lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận. Trên trang cá nhân, BTV Thu Hà của VTV có bài chia sẻ thẳng thắn được sự đồng cảm lớn trong cộng đồng.

BTV Thu Hà. Ảnh: FBNV

Không chỉ là tiếng bình luận cuốn hút

BTV Thu Hà thừa nhận rằng các bình luận viên của hệ thống này có giọng bình khá cuốn hút, vui tính và tự nhiên. Tuy nhiên, cô đặt câu hỏi mà nhiều người đang bỏ qua: mục tiêu và phương thức hoạt động thực sự của tổ chức đứng sau là gì? Nguồn thu của họ đến từ đâu và ai chịu trách nhiệm cho những quảng cáo cờ bạc, kèo cá độ được thả liên tục trên nền tảng đó?..

Cô chỉ thẳng rằng đằng sau tiếng bình luận vui tai là cả một bộ máy "mồi chài" người xem sa vào những hoạt động phi pháp. Theo BTV Thu Hà, những ai còn thương tiếc tổ chức này có thể chưa từng chứng kiến cảnh người thân hay bạn bè tan cửa nát nhà vì cờ bạc bóng đá hoặc chính họ đang lún sâu trong vũng bùn đó mà không hay.

Chuyện của người trong cuộc

''Mình đã từng ở cạnh một người lún sâu trong cá độ, nhìn một người tự tin, uyên bác trở nên hoang mang, nóng nảy, vui giận thất thường và cuộc sống lúc nào cũng xoay quanh laptop mở trang web cá độ. Họ có thể ăn mì gói cả tháng, ngủ vật vờ dưới sàn đất lạnh, không nỡ mua cho mình một bữa cơm, một ít đồ dùng tử tế nhưng sẵn sàng thả những quả bóng cả trăm triệu đồng. Một trận nhiều lần thả bóng như thế, nào tài, nào sửu, nào rung, nào góc… Một trận đấu qua thả chục “quả bóng” là có thể đi cả tỷ bạc như không, chỉ là vài con số gõ gõ trên màn hình điện tử'' - BTV Thu Hà viết.

Nữ MC cũng nhắc đến một đồng nghiệp khác bỏ lại tương lai tươi sáng, ngập trong nợ nần và phải bỏ trốn, thay tên đổi số. Một người khác nữa thì nghỉ việc và mất tích hẳn.

"Khi cơn bão cá độ năm đó qua đi, nhìn xung quanh, tôi không thấy nổi một người tham gia vào đó mà thắng. Tất cả đều thua - thua mọi nhẽ. Từ gia đình, công việc, cuộc sống, cho đến cả lòng tự trọng và danh dự của một con người", cô viết.

Tài năng phải đi đôi với đạo đức

BTV Thu Hà cho rằng vẫn có những trẻ đang liên tục dấn thân vào con đường không lối thoát này với những niềm tin ảo tưởng rằng mình có công thức, tính được hết, chẳng qua "đen tí thôi". Và chính những nền tảng như hệ thống vừa bị triệt phá đã gieo vào đầu người xem thứ niềm tin vô hình đó qua mỗi trận đấu.

Cô kết lại bằng một thông điệp rõ ràng: "Nếu tiếc thương một người tài, hãy tiếc thương họ không đầu quân về đúng chỗ, chứ đừng tiếc thương chỗ bất hợp pháp mà họ đầu quân. Có tài xưa nay luôn phải đi kèm với có đức".

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao khẳng định không có "vùng cấm" trên không gian mạng, mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc và xử lý nghiêm minh.