Sĩ Thanh, Nhã Phương đóng phim có chủ đề ngoại tình “Yêu trước ngày cưới”

Yêu Trước Ngày Cưới được làm lại từ bộ phim Chúng Ta Không Thể Làm Bạn (Before We Get Married) - tác phẩm truyền hình gây tiếng vang nhất năm 2019 ở Đài Loan (Trung Quốc). Không chỉ vậy, bộ phim còn chinh phục nhiều đối tượng khán giả tại Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Dàn diễn viên trong Yêu Trước Ngày Cưới

Chúng Ta Không Thể Làm Bạn là bộ phim phản ánh về chuyện ngoại tình - vấn đề đang khiến dư luận nhức nhối hiện nay. Châu Duy Duy là một cô gái luôn cần cù, chăm chỉ sống tiết kiệm để nỗ lực thực hiện kế hoạch cùng bạn trai Lê Hạo Nhất vào năm 65 tuổi sẽ nghỉ hưu. Tưởng chừng cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, đúng kế hoạch của hai người, ấy vậy mọi chuyện thay đổi khi Châu Duy Duy gặp Chử Khắc Hoàn - CEO của một công ty lớn, anh có một cô bạn gái đã bên nhau được 10 năm. Từ đó 4 người phải đối mặt với những cám dỗ, rung động...

Mạch phim không quá dồn dập nhưng cách xây dựng nhân vật mới mẻ khiến Chúng Ta Không Thể Làm Bạn đạt được nhiều hiệu ứng tích cực, lôi cuốn người xem và để lại nhiều bài học nhân văn. Vì thế, ê-kíp sản xuất đã quyết định mua bản quyền chuyển thể tác phẩm sang phiên bản Việt với tên gọi Yêu Trước Ngày Cưới.

Đạo diễn và biên kịch do Thạch Thảo, người đứng sau thành công của hai bộ phim Cây Táo Nở Hoa và Gạo Nếp Gạo Tẻ, đảm nhận. Có kinh nghiệm Việt hóa các tác phẩm trước, Thạch Thảo chọn cách xây dựng cốt truyện phù hợp với nếp sống của người Việt nhưng vẫn bám chặt vào nguyên tác, giúp công chúng một cái nhìn khác về những bộ phim remake.

Sĩ Thanh, Nhã Phương và các diễn viên hứa hẹn mang đến phần trình diễn thú vị

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến như NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Lê Khánh, Cao Thái Hà, Song Luân, Quốc Anh, Minh Trang, Sĩ Thanh, Hữu Vi, Bi Max, Trịnh Thảo, Sơn Soho, Khánh Linh... Đặc biệt, đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Nhã Phương trên màn ảnh nhỏ.

Phim sẽ được phát sóng độc quyền trên một ứng dụng giải trí trực tuyến.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/si-thanh-nha-phuong-dong-phim-co-chu-de-ngo...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/si-thanh-nha-phuong-dong-phim-co-chu-de-ngoai-tinh-yeu-truoc-ngay-cuoi-177590.html