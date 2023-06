Đan Trường và vợ cũ hội ngộ Shark Hưng ở Đức, vẻ ngoài gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Đan Trường đã đăng tải ảnh chụp cùng Shark Hưng. Theo chia sẻ của giọng ca “Tình khúc vàng”, anh và “cá mập Shark Tank” hội ngộ tại một bữa tiệc của nhóm bạn doanh nhân ở Đức. Đây là lần đầu cả hai gặp gỡ nhau. Ca sĩ ví von nam doanh nhân là “người bạn đặc biệt”. Đồng thời, Đan Trường cũng bày tỏ mong muốn con trai Thiên Từ sẽ giống Shark Hưng thành công trong kinh doanh, thay vì nối nghiệp cha làm nghệ thuật.

Ảnh chụp chung của Đan Trường và Shark Hưng

Shark Hưng tên thật là Phạm Thanh Hưng, lớn hơn Đan Trường 4 tuổi. So với hình ảnh lịch lãm, trẻ trung trong chương trình “Shark Tank”, chồng Á hậu Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ với mái tóc điểm bạc. Trong khi đó, Đan Trường được khen trẻ trung hơn tuổi. Tuy nhiên, điều gây chú ý chính là đôi mắt sụp mí bên to bên nhỏ của anh khiến gương mặt có phần khác lạ. Trước bàn tán của cộng đồng mạng, giọng ca “Đi về nơi xa” giải thích: “Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm Đan Trường. Lý do là 3-4 ngày ngủ rất ít luôn nên con mắt mở không lên đó”.

Vợ cũ Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn cũng xuất hiện trong bữa tiệc

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của doanh nhân Thủy Tiên – vợ cũ Đan Trường và con trai của hai người. Suốt buổi tiệc, cặp đôi có những tương tác thân mật, thoải mái với nhau. Trước đó, chia sẻ với chúng tôi trước thềm Tết Nguyên đán, nam ca sĩ bày tỏ sự hối tiếc khi không thể qua Mỹ đón Tết cùng con. Với anh, mỗi giai đoạn trưởng thành của Thiên Từ đều rất quan trọng. Vì vậy, khi có thời gian, Đan Trường đều tranh thủ sang thăm con và dẫn con đi du lịch. Hiện tại, nam ca sĩ và vợ cũ đang du ngoạn ở 6 nước châu Âu. “Đây là kỳ nghỉ hè đặc biệt của con. Chúng tôi muốn giúp bé lưu lại những kỷ niệm đẹp”, giọng ca 7X chia sẻ.

Cơ bụng 6 múi của Đan Trường ở tuổi 47

Đan Trường sinh năm 1976, là ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Nam ca sĩ nhiều lần khiến fan trầm trồ nhờ sở hữu cơ thể săn chắc, vẻ ngoài trẻ trung ở ngưỡng U50. Bên cạnh đó, anh cũng chăm tập gym để giữ gìn vóc dáng và nâng cao sức khỏe. Thời gian trước, "anh Bo" khiến dân mạng lo lắng vì tình hình sức khỏe, cụ thể là thị lực giảm sút. Sau đó, anh cập nhật và cho biết bản thân đã ổn hơn.

Ảnh đời thường của Shark Hưng và vợ trẻ

Shark Hưng sinh năm 1972, có chuyện tình đẹp với Á hậu Thu Trang kém anh 16 tuổi. Nếu như trên thương trường, “cá mập Shark Tank” được biết đến là một doanh nhân giàu có nổi tiếng thì khi về nhà, đại gia bất động sản lại là một ông chồng đảm đang, thường vào bếp nấu ăn cho vợ con. Vợ chồng Shark Hưng vừa chào đón cặp đôi song sinh năm 2021. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân đăng tải nhiều hình ảnh đời thường bên tổ ấm nhỏ.

