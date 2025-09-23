Sau Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy xuất hiện tại trụ sở Công an TP.HCM

Lúc 14 giờ 40 phút chiều 23-9, ca sĩ Lâm Chấn Huy đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV Anh em trước sau như một của nhóm ca sĩ có Ưng Hoàng Phúc tham gia.

Hình ảnh ca sĩ Lâm Chấn Huy (đeo khẩu trang) khoác vai một người đàn ông trước trụ sở Công an TP.HCM.

Ca sĩ Lâm Chấn Huy là một trong năm thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng bên cạnh Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương và Lưu Hưng.

Việc ca sĩ Lâm Chấn Huy xuất hiện tại cơ quan công an được cho là nhằm phục vụ quá trình xác minh, làm rõ nội dung MV ra mắt hôm 18-9 đang gây nhiều tranh cãi.

Theo ghi nhận, ca sĩ Lâm Chấn Huy đi cùng một người phụ nữ và một người đàn ông khác.

Ca sĩ Lâm Chấn Huy đứng phía trước để chuẩn bị vào làm việc với lực lượng công an.

Khi PV tiếp cận xin nam ca sĩ chia sẻ về vụ việc đang gây ồn ào, ca sĩ Lâm Chấn Huy cho biết mình sẽ phản hồi vụ việc sau khi làm xong việc với công an.

Trước đó, hôm 18-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh em trước sau như một.

Ca sĩ Lâm Chấn Huy (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên nhóm nhạc.

Tuy nhiên, sau 3 ngày ra mắt MV đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội vì trong một số cảnh quay xuất hiện hình ảnh liên quan đến trang web cá cược bất hợp pháp, như logo trên áo diễn viên, ly rượu, hay cảnh lướt giao diện trang web trên điện thoại.

Trước phản ứng dữ dội, MV đã được ẩn trên YouTube chỉ ít phút, sau đó xuất hiện trở lại nhưng không còn những chi tiết gây tranh cãi.

Ca sĩ Lâm Chấn Huy.

Dù vậy, nhiều khán giả cho biết họ đã kịp lưu lại bản gốc trước khi chỉnh sửa, một số cơ quan báo chí cũng công bố hình ảnh làm bằng chứng.

Hình ảnh gây tranh cãi trước khi xóa khỏi MV.

Đến sáng 22-9, trên trang cá nhân, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã chính thức lên tiếng về vụ việc trên trang Facebook cá nhân sau 1 đêm im lặng.

Nam ca sĩ phủ nhận nghi vấn quảng cáo trang cờ bạc trong MV Anh em trước sau như một. "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18-9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó" - nam ca sĩ viết.

Cũng trong ngày 22-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã gửi giấy mời cho 5 ca sĩ thuộc nhóm Nnày, quản lý và êkíp sản xuất MV Anh em trước sau như một để làm việc.