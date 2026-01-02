Sao Việt 2/1: Trường Giang - Nhã Phương chờ đón con thứ ba chào đời

Trường Giang đăng ảnh tình tứ bên bà xã Nhã Phương và cho biết vợ chồng anh đang mong chờ điều kỳ diệu, khi thiên thần thứ ba chào đời giữa tháng 1. Anh viết: “Những ngày này, cả nhà sống trong bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ, nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của bạn đời và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương”.

Nghệ sĩ Vân Dung đón năm mới 2026 bên cạnh con trai Long Vũ. Cô bày tỏ: “Năm mới đã tới, 12 tháng tiếp theo sẽ là 12 chương mới của cuộc đời. Chúc mừng năm mới 2026 với những hy vọng mới, những thử thách mới. Hãy bắt đầu một năm mới đầy rực rỡ và không hề tiếc nuối nhé các bạn ơi!”.

Phan Hiển khoe năm 2025 anh gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực dancesport, nhận loạt bằng khen, huy chương và cả Huân chương Lao động hạng Ba.

Cindy Lư và ông xã Đạt G đưa các con đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ. “Cảm ơn 2025 vì tất cả những kỷ niệm đã qua. Mong 2026 sẽ là một năm thật dịu dàng với gia đình nhỏ của tôi”, Cindy Lư viết trên trang cá nhân.

Diễn viên Diệu Nhi (trái) đi tập golf cùng hoa hậu Kỳ Duyên giữa trưa nắng.

Trâm Anh, bà xã nhạc sĩ JustaTee, nhận nhiều lời chúc mừng khi mang thai đứa con thứ 3 sau 7 năm kết hôn. "Tổng kết 2025 trong một ảnh", anh chú thích bức hình chụp cả gia đình.

Quang Minh đi chơi cùng bạn gái 9X Tăng Khánh Chi và hai con.

Diễn viên Hương Giang lần đầu công khai rõ gương mặt ông xã. Nữ diễn viên viết: “Chốt lại sau 3 năm bước ngoặt cuộc đời, an yên trong vòng tay “chú rể”.