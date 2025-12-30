Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới

Sao Việt 30/12: MC Mai Ngọc khoe khoảnh khắc hẹn hò cùng chồng thiếu gia trong tiệc kỷ niệm một năm kết hôn. Bà mẹ một con diện váy voan nữ tính, búi tóc cao, đeo trang sức kim cương. Doanh nhân Đặng Quốc Thắng dành tặng vợ bó hoa tulip màu trắng và nụ hôn ngọt ngào.

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 1

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 2

Vợ chồng Phương Trinh Jolie – Lý Bình cùng con gái dạo chơi Thượng Hải, Trung Quốc. Nữ diễn viên chia sẻ: “Những ngày cuối năm ở Thượng Hải – gió lạnh vừa đủ, phố xá rộn ràng, và hạnh phúc là được đứng cạnh nhau giữa một thành phố không ngủ”.

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 3

Sau kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải video, cập nhật cuộc sống hiện tại. Người đẹp cho biết cô tạm gác công việc kinh doanh, rời chức CEO một thẩm mỹ viện ở Hà Nội để bắt đầu hành trình mới.

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 4

Vợ chồng diễn viên Bình Minh cùng hai con gái tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi bên nhau.

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 5

Đăng ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út nhưng á hậu Vũ Thúy Quỳnh phủ nhận tin đồn cô được bạn trai - thiếu gia Đức Phạm - cầu hôn.

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 6

Vợ chồng Mỹ Lệ và con gái thứ hai, con trai út sang Đức thăm con đầu 20 tuổi, đang du học ở đây.

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 7

Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hà Anh Tuấn tại một sự kiện âm nhạc ở Sa Đéc, Đồng Tháp.

Sao Việt 30/12: Vợ chồng MC Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới - 8

Gia đình Diễm Hương có chuyến nghỉ dưỡng tại khu du lịch Whistler ở British Columbia, cách thủ đô Vancouver, Canada khoảng 125 km.

Vợ chồng MC Mai Ngọc ăn tiệc omakase kỷ niệm ngày cưới
Vợ chồng MC Mai Ngọc ăn tiệc omakase kỷ niệm ngày cưới

Kỷ niệm một năm về chung nhà, vợ chồng Mai Ngọc chọn thưởng thức bữa tối với các món hải sản tươi ngon, được đầu bếp chế biến ngay tại bàn.

