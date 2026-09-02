Rupert Grint gặp "chông gai" khi trở lại “Harry Potter” với vai diễn để đời

Bắt đầu từ đầu tháng 2/2027, Rupert Grint sẽ trở lại với vai diễn Ron Weasley - cậu con trai út của gia đình phù thủy tóc đỏ Weasley, bạn thân của Harry Potter, một trong ba nhân vật chính của bộ ba phù thủy nhà Gryffindor. Anh đã thủ vai diễn này trong tám phần phim điện ảnh Harry Potter.

Có thể nói Rupert Grint đã lớn lên cùng Ron Weasley, và vai diễn của anh cũng đã trở thành tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng Rupert Grint không tham gia Harry Potter bản truyền hình mà là vở kịch Harry Potter and The Cursed Child (Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa). Vở kịch này không được sáng tạo bởi J.K. Rowling - tác giả của bộ truyện Harry Potter gốc. Nhân vật chính trong vở kịch này là thế hệ sau của các nhân vật chính, với nhân vật trung tâm là Albus Severus Potter - con trai của Harry Potter. Trong vở kịch, Rupert Grint vào vai Ron Weasley lúc này đã ở độ tuổi trung niên.

Tom Felton tham gia vở kịch Harry Potter and The Cursed Child với vai Draco Malfoy.

Trước Rupert Grint, một diễn viên khác từ dàn diễn viên của Harry Potter bản phim điện ảnh cũng quay trở lại với nhân vật quen thuộc của mình trên sân khấu kịch Harry Potter and The Cursed Child. Tom Felton đã một lần nữa trở thành Draco Malfoy - “kẻ thù” của Harry Potter ở trường Hogwarts. Sự xuất hiện của Tom Felton đã có tác động tích cực đến phòng vé, khiến doanh số và lượng khán giả của vở kịch tăng vọt.

Được biết, buổi biểu diễn cuối cùng ở Broadway của Tom Felton sẽ kết thúc vào ngày 3/1/2027, còn buổi diễn đầu tiên của Rupert Grint sẽ bắt đầu vào ngày 2/2/2027. Như thế, thật đáng tiếc, cả hai diễn viên không có cơ hội tái hợp trên cùng một sân khấu.

Rupert Grint và Tom Felton cầm trên tay DVD Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy.

Rupert Grint và Tom Felton trong một khoảnh khắc trên phim trường.

Rupert Grint chia sẻ: “Ron Weasley đã gắn bó với tôi từ khi tôi mới 11 tuổi, và tôi rất nóng lòng được gặp lại nhân vật này ở giai đoạn hiện tại của cuộc đời. Việc quay trở lại hóa thân thành Ron vào lúc cả hai chúng tôi đều đã làm bố mang lại một cảm giác thật đặc biệt và trọn vẹn; đó là sự pha trộn giữa nét thân thuộc vốn có và những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ”.

Trong phần phim Harry Potter cuối cùng, thấp thoáng hình ảnh Ron Weasley đã trở thành một người bố.

Ngoài đời thực, Rupert Grint cũng đã là bố của một đứa trẻ.

Trước thông tin Rupert Grint một lần nữa sẽ khoác lên trang phục của Ron Weasley, nhiều fan Harry Potter vỡ òa cảm xúc. Họ bày tỏ niềm vui cũng như cảm xúc hoài niệm, đặc biệt là với những khán giả đã lớn lên cùng nhân vật Ron Weasley do nam diễn viên thể hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít bình luận trái chiều, bày tỏ thất vọng, thậm chí là tẩy chay Rupert Grint. Các bình luận này viết rằng việc quay trở lại đóng Harry Potter của nam diễn viên đồng nghĩa với hành động ủng hộ phát ngôn được cho là chống lại người chuyển giới của tác giả J.K. Rowling, cũng như "chống lại" chính phát ngôn trước đó của nam diễn viên.

Trái với Tom Felton - người đã không có bình luận gì về những tranh cãi xung quanh J.K. Rowling, Rupert Grint được cho là đã cùng Daniel Radcliffe (vai Harry Potter) và Emma Watson (vai Hermione) lên tiếng phản đối tác giả. Anh từng tuyên bố “phụ nữ chuyển giới cũng là phụ nữ” và “tôi kiên quyết ủng hộ cộng đồng người chuyển giới”.

Một số bình luận của netizen:

“Ôi, họ thực sự nên làm một vở diễn với toàn bộ dàn diễn viên gốc, cả Daniel và Emma đều trở lại, sẽ tuyệt vời lắm!”

“Thực sự thì việc lại được thấy Rupert trong vai Ron sau 15 năm khiến tôi xúc động quá.”

“Anh ấy là Ron Weasley hoàn hảo nhất.”

“Tôi ghét The Cursed Child, tôi không bao giờ xem nó là một phần của Vũ trụ Harry Potter, nhưng tôi sẽ xem nếu có Rupert tham gia.”

“Không, hãy là tin giả đi!!!”

“Vì quá túng quẫn và thất nghiệp, anh ta đã dấn thân vào mớ hỗn độn này.”

“Tôi tưởng J.K. Rowling ghét anh ta chứ?”

“Rupert Grint, sao anh lại nhận vai diễn này? Hình tượng của anh đã bị hoen ố rồi!"

“Thì sao chứ? Tại sao anh ấy không được đóng lại nhân vật mình đã đóng từ khi còn bé? Tham gia vở kịch The Cursed Child đâu có nghĩa là có cùng quan điểm với J.K. Rowling? Hãy học cách tách biệt nghệ sĩ khỏi tác phẩm và những chuyện bên lề đi.”