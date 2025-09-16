Quỳnh Lam hẹn hò bạn diễn kém 10 tuổi

Cặp nghệ sĩ quen nhau trên phim trường phim Duyên tiên tiền định, lên sóng năm 2024. Ban đầu, cả hai coi nhau như chị em nhưng dần dần, sự chân thành và quan tâm của Vũ Đằng khiến Quỳnh Lam cảm động. Dù vậy, cô chưa vội nhận lời yêu mà mất một tháng trăn trở vì lo ngại khoảng cách tuổi tác. "Dù kém nhiều tuổi, Đằng tỏ ra là người chững chạc và đáng tin cậy, nên tôi quyết định cho cả hai cơ hội", cô nói.

Quỳnh Lam và Hữu Đằng đi sự kiện cùng nhau.

Thời gian bên nhau, Quỳnh Lam cảm nhận được sự ấm áp và gắn bó. Cô cùng bạn trai đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cùng lên kế hoạch cho tương lai. Hiện Quỳnh Lam ổn định kinh tế, có nhà, xe nhưng vẫn ấp ủ một số dự định. Cô nói muốn có cơ sở kinh doanh riêng nên đang tập trung đầu tư, Vũ Đằng cũng giúp sức.

Trong mắt Quỳnh Lam, bạn trai hiền lành và hướng nội. Anh ít khi bày tỏ tình cảm thông qua lời nói mà thường chứng minh bằng hành động. Từ khi bên Vũ Đằng, Quỳnh Lam thấy tinh thần phấn chấn, có động lực theo đuổi các mục tiêu lớn. Cô cho biết bản thân vốn là người mạnh mẽ, tự lập nhưng khi ở bên bạn trai có cảm giác được chia sẻ, giảm bớt áp lực.

Mối tình lệch tuổi của Quỳnh Lam cũng vấp phải những lời bàn tán nhưng cô chọn im lặng. Khi nghe lời gièm pha, cả hai động viên nhau, dùng sự đồng điệu và gắn bó để chứng minh tình cảm. Trải qua thời gian gắn bó, họ dần bỏ ngoài tai dư luận để tận hưởng hạnh phúc hiện tại.

Diễn viên Quỳnh Lam sinh năm 1984, quê Đồng Nai và từng tham gia các phim Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi Dần, Luật trời... Nhờ vẻ đẹp cổ điển, cô được khán giả gọi là "Nữ hoàng phim xưa". Quỳnh Lam từng hẹn hò Alex - giáo viên người Anh kém cô hai tuổi - từ năm 2011. Giữa năm 2023, cả hai chia tay nhưng cô giữ kín, đến năm 2024 mới công bố.