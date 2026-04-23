Thoát cú lừa của 'gái quán bar', thiếu gia đồng ý đi du học

Trong tập 27 phim "Bước chân vào đời" đã được phát sóng, nhờ sự hỗ trợ của Hưng, quản lý quán bar, Lâm biết được sự thật là Diễm - cô gái quán bar đã tìm cách để vòi tiền gia đình nhà Quân. Cái thai không phải của Quân như cách cô ta rêu rao.

Tuy nhiên, do trong tay đã nắm được một số video thân mật với Quân nên Diễm ra giá 500 triệu đồng thì mới đồng ý xóa chứng cứ. Trước tình huống này, Lâm buộc phải đồng ý.

Mọi việc đã được Lâm và gia đình âm thầm giải quyết nhưng Quân hoàn toàn không biết nên tìm đến Diễm, yêu cầu cô ta từ nay không được làm hại đến gia đình mình. Lúc này Diễm mới "bóng gió" nói mình không có duyên với đứa con trong bụng khiến Quân hiểu lầm mẹ mình đã âm thầm ép Diễm phá thai.

Diễm đã tuyên bố với Quân từ nay sẽ không làm phiền gia đình anh nữa. Ảnh VTV

Quân liền chạy về nhà, bộc lộ sự tức giận một cách trẻ con trước mặt bố mẹ và Lâm. Bố mẹ Quân bất ngờ chưa kịp lên tiếng thì Lâm đã mắng Quân cần tỉnh táo lại. Lâm cho biết Diễm đã âm thầm tìm cách hãm hại Quân, xem Quân là người "đổ vỏ" cho cái thai trong bụng. Ngoài ra, bà Dung cũng không phải là người có ý định ép cô ấy phá thai. Lúc này Quân mới tỉnh ngộ.

Quân giờ mới biết rằng mọi việc đều do Diễm gài bẫy, bản thân mình quá nông nổi và không có cách giải quyết bất cứ việc gì tốt đẹp. Những việc làm của Quân gây ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Trong khi đó, tại trường học, cô hiệu trưởng đã tâm sự với Thương về cuộc đời của mình. Cô cho rằng hoàn cảnh của Thương cũng giống mình ngày trước. Vì hoàn cảnh gia đình hai bên khó khăn nên ngày xưa cô và chồng - bố của Lâm đã có nhiều sai lầm khiến cuộc sống không được như ý. Cô hiệu trưởng phải chăm sóc người mẹ đau yếu bệnh tật, mải mê lo cho gia đình mình mà đánh mất hạnh phúc riêng tư.

Thương xúc động ôm cô hiệu trưởng để chia sẻ cảm xúc. Cả hai tìm được sự đồng cảm lớn. Điều này cũng lý giải những khúc mắc trong lòng của hai mẹ con Lâm từ trước đến nay.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thương mời Giang đến nhà để nói chuyện về tình trạng học hành của Minh, cả ba đã xảy ra to tiếng. Thương khăng khăng yêu cầu Minh phải học hành chăm chỉ để thi đại học. Trong khi đó Giang có cách cư xử mềm mỏng hơn, cô cho rằng là người làm giáo dục thì phải tìm cách tiếp cận với học sinh chứ không chỉ cứng nhắc theo một chiều.

Minh bực tức khi chị gái làm phiền đến Giang. Cậu cho rằng Giang đang giúp đỡ ba chị em rất nhiều mà Thương còn buông lời trách móc. Tuy nhiên Giang chỉ nhẹ nhàng cho rằng Thương gặp cú sốc tâm lý nên cần được cảm thông. Vừa nói chuyện với Minh, Giang vẫn nén cơn đau trong người.

Thương yêu cầu em trai phải học hành thật chăm nhưng Minh cho rằng gia đình khó khăn thì có thể đi làm nghề để kiếm sống. Thương học hành tử tế nhưng mức lương cũng không cao. Cậu còn khẳng định nếu bị ép buộc quá mức sẽ bỏ phố về quê với bà.

Đúng lúc này Trang về nhà, trách móc Thương gây mệt mỏi cho mọi người. Tuy nhiên khi thấy chị gái và em trai đang cãi nhau, Trang lại xuống nước năn nỉ, hứa hẹn sẽ dành thời gian cùng với Thương chăm sóc Minh. Lúc này Minh vùng vằng bỏ lên trên gác, đồng ý tiếp tục ở lại và đi học.

Quân đồng ý đi du học nhưng yêu cầu bố mẹ không được làm gì ảnh hưởng tới 3 chị em Thương.

Nhìn thấy kỷ vật tình yêu với Thương vẫn còn ở trong phòng, Quân suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, anh thông báo với bố mẹ rằng mình đã cảm thấy hối hận với mọi việc, đồng ý đi du học theo sự sắp xếp của bố mẹ. Tuy nhiên, anh cũng đặt ra điều kiện là trong thời gian mình vắng mặt thì bố mẹ không được làm bất cứ việc gì có hại cho chị em Thương.