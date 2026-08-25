Quảng Ninh mở concert 100.000 người chào mừng trở thành thành phố Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Quảng Ninh tổ chức concert 100.000 người chào mừng thành phố mới

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 28/8/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (phường Hạ Long). Sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đối với vai trò, vị thế chiến lược của Quảng Ninh trong tiến trình phát triển quốc gia.

Concert mở kết hợp với trình diễn ánh sáng từ các tàu du lịch, drone light, 3D mapping... đồng loạt diễn ra.

Nối tiếp lễ công bố là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, dự kiến diễn ra lúc 20h10 ngày 28/8/2026 tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long và phường Hồng Gai. Đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, chương trình được thiết kế với không gian mở chào đón nhân dân và du khách: “Sự kiện được nâng tầm so với các chương trình nghệ thuật trước đây với quy mô 100.000 người, bao gồm khán giả có mặt tập trung tại Quảng trường cũng như trên đường Trần Quốc Nghiễn. Sẽ có 8 khu vực màn hình Led và âm thanh phục vụ cho khán giả khi xem trên đường cũng như đang thưởng thức ở sân khấu”.

Dàn nghệ sĩ đình đám tham gia đại nhạc hội ngày 28/8

Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành dự kiến tham gia chương trình, nổi bật là NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Soobin, Đen, Tóc Tiên, Hồ Quỳnh Hương, Rhyder, JiYeon (nhóm nhạc Hàn Quốc T-Ara), Ngọc Anh, NSƯT Hoàng Tùng… và các nghệ sĩ địa phương.

Chương trình không chỉ là đêm đại nhạc hội và trình diễn nghệ thuật mà còn tôn vinh những giá trị cốt lõi, hành trình phát triển của đất và người Quảng Ninh, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu quê hương và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật dự kiến 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số, đồng thời phát trên hệ thống màn hình Led các địa phương trong tỉnh để người dân cùng theo dõi.

Ngoài đêm nghệ thuật điểm nhấn, Quảng Ninh cũng tổ chức hàng loạt sự kiện chào mừng quy mô khác. Ngày 27/8, Quảng Ninh đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án, công trình cấp tỉnh, tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý là màn Trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long kết hợp trình diễn âm thanh và pháo hoa trên tàu. Hoạt động diễn ra trong 3 ngày 26-28/8, khung giờ từ 18h30 đến 22h00. Cùng với đó là Trình diễn ánh sáng với khoảng 3.000 drone light trên bầu trời.

Từ ngày 28/8-2/9, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm sẽ trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại mặt ngoài Cung; tổ chức triển lãm các quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ số, công nghệ trình chiếu hiện đại (sa bàn số, Projector Mapping, thực tế ảo mở rộng, bản đồ tương tác)… Ngoài ra còn có Hội chợ OCOP, Không gian ẩm thực và hàng loạt sự kiện thể thao hấp dẫn…

Chào mừng dấu mốc đặc biệt này, Quảng Ninh thực hiện cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho 100% hộ gia đình trên địa bàn, cũng như tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết rộn ràng trên toàn địa bàn.