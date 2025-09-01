Chị cả yêu tinh nhện trong 'Tây du ký 1986' hiện ra sao?

Theo QQ, Tây du ký 1986 giờ đây đã trở thành tác phẩm in sâu trong tâm trí khán giả nhiều thế hệ. Phim vẫn là món ăn tinh thần của người dân trong hàng chục năm qua. Đồng thời, mỗi chi tiết trong phim hay hậu trường đều được người xem tìm hiểu kỹ lưỡng, bàn luận sôi nổi, điều này thể hiện sức sống lâu bền của tác phẩm. Các diễn viên trong phim nhờ vậy cũng được khán giả nhớ tới và có nhiều thành công trong cuộc sống.

Trong số các mỹ nhân xuất hiện trong Tây du ký, Diêu Gia không phải người nổi bật nhất, nhưng cô vẫn được khán giả nhớ tới với vai diễn chị cả trong 7 yêu tinh nhện ở động Bàn Tơ.

Diêu Gia thể hiện vai yêu tinh nhện khi mới 17 tuổi.

Theo QQ, Diêu Gia không phải diễn viên chính quy, thực tế đây là trường hợp hiếm trong Tây du ký khi nhân vật nữ được thể hiện bởi một người ngoại đạo. Đạo diễn Dương Khiết có yêu cầu rất khắt khe trong việc tuyển chọn các diễn viên nữ trong phim. Bà thường xuyên đi tới các đoàn kịch tìm người tài, thậm chí còn nhận được hàng nghìn thư đề cử từ khắp nơi trên cả nước.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Diêu Gia, đạo diễn Dương Khiết đã bị chinh phục bởi nhan sắc lộng lẫy khí chất nổi bật của cô và quyết định giao vai diễn chị cả yêu tinh nhện cho Diêu Gia. Thời điểm đó, Diêu Gia mới 17 tuổi, đang theo học ngành Y tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cũng chính quyết định này của đạo diễn Dương Khiết đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời Diêu Gia.

Diễn xuất của Diêu Gia trong Tây du ký được yêu thích. Dù cô không có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp, song vẫn thể hiện được sự quyến rũ và xảo quyệt của một yêu quái, ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Hiện tại, Diêu Gia đã bước sang tuổi 55 năm nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn làn da săn chắc. Thậm chí, khi chụp hình chung, con trai của nữ diễn viên còn phải chú thích đây là mẹ tôi vì rất dễ nhầm lẫn họ là chị em.

Diêu Gia chụp hình cùng con trai. Nữ diễn viên trẻ trung và có cuộc sống giàu sang.

Sau thành công của Tây du ký, Diêu Gia không tiếp tục con đường diễn viên mà chuyển sang làm công việc hậu trường. Lúc đầu, cô là nhân viên của đài truyền hình Hồ Nam, sau đó dần trở thành giám đốc điều hành cấp cao.

Năm 2007, Diêu Gia trở thành nhà sản xuất phim, nữ giám sát nổi tiếng của Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch công ty TNHH Điện ảnh và truyền hình Chiết Giang Hảo Khốc.

Diêu Gia là người đứng sau sản xuất bộ phim Cung tỏa tâm ngọc đưa Dương Mịch trở thành ngôi sao hạng A. Cô còn tham gia các tác phẩm như Cùng ngắm mưa sao băng (Trịnh Sảng, Trương Hàn), Bộ bộ kinh tâm (Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long), Lục Trinh truyền kỳ (Triệu Lệ Dĩnh)...

Hiện tại, nữ diễn viên trở thành bà chủ giàu có với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu NDT.