Quách Phú Thành được rửa oan

Ngày 22/10, Sina đưa tin gia đình của Quách Phú Thành được bắt gặp đến bệnh viện đón con gái thứ ba về nhà. Sau đó, trên trang cá nhân, thiên vương Hong Kong chia sẻ niềm vui khi lên chức cha một lần nữa và khẳng định: "Với tôi con trai hay con gái đều quý giá".

"Công chúa của chúng ta cuối cùng đã về đến nhà! Hai mẹ con đều bình an, cảm ơn tất cả. Nhà của chúng tôi hiện tại có ba viên minh châu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và giàu có. Hai chị rất mong chờ được chăm sóc em gái. Đối với tôi, bất luận là con trai hay con gái đều là lễ vậy trân quý mà trời cao ban tặng. Gia đình của chúng tôi là 'ngôi nhà của các nữ thần', tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới được 4 vị nữ thần yêu thương. Hãy cùng chúng tôi chào đón sinh linh mới tuyệt vời này và chúc con bé lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc", Quách Phú Thành viết.

Trên trang cá nhân, Moka Phương Viện cũng chia sẻ lại bài đăng của chồng và khẳng định khi bế công chúa nhỏ trên tay, Quách Phú Thành hạnh phúc như lần đầu được làm cha.

Quách Phú Thành tiếp tục đón công chúa thứ ba.

Trước đó, Quách Phú Thành từng bị truyền thông chỉ trích vì muốn cầu con trai nên để vợ liên tiếp sinh con. Tuy nhiên, nam diễn viên nhiều lần khẳng định anh luôn yêu thương các con dù nam hay nữ. Thậm chí, trước khi Quách Phú Thành công khai giới tính con gái thứ ba, nhiều trang truyền thông khẳng định nam diễn viên và vợ đã có được quý tử đầu lòng. Vì bị nghi ngờ chỉ trích quá nhiều nên Quách Phú Thành không lên tiếng phản hồi trong thời gian vợ sinh con.

Trước đó, Quách Phú Thành và Phương Viện có hai con gái Chantelle (8 tuổi) và Charlotte (6 tuổi). Cả hai đều được khen ngợi xinh đẹp từ nhỏ. Cô bé thứ ba cũng khiến khán giả trầm trồ với những đường nét dù mới sinh.

Hai con gái của Quách Phú Thành đều yêu thích âm nhạc. Nam ca sĩ thường mở nhạc thiếu nhi và dạy con gái học theo. Con gái lớn Chantelle bộc lộ khả năng ca hát khi mới 5 tuổi khiến khán giả khen ngợi.

Theo HK01, sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, nam diễn viên có khối tài sản lên tới 2 tỷ HKD (gần 260 triệu USD). Quách Phú Thành tiết lộ từ khi kết hôn, anh có thói quen mua kim cương để tích lũy do ảnh hưởng từ sở thích của vợ. Người mẫu Moka Phương Viện yêu thích trang sức lấp lánh, xa xỉ và có giá trị bền vững, do đó mỗi dịp đặc biệt Quách Phú Thành lại mua kim cương để tặng vợ con.