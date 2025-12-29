Phim xúc động về tình anh em Việt Nam - Cuba chính thức được phát sóng

5 tập phim tài liệu đặc biệt về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (02/12/1960 – 02/12/2025), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp thực hiện loạt phim tài liệu đặc biệt gồm 5 tập mang tên Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn.

Theo đó, 5 tập phim gắn với 5 chủ đề: Khi lịch sử gọi tên tình anh em (tập 1), Những nhịp cầu văn hóa và giáo dục (tập 2), Nghệ thuật kết nối những tâm hồn (tập 3), Hạt giống của tương lai (tập 4), Những cuộc đời được nối liền (tập 5).

Đoàn làm phim bên tượng đài Fidel Castro tại Quảng Trị. Ảnh: VTV

Tập mở đầu Khi lịch sử gọi tên tình anh em (tập 1) đưa khán giả trở lại những năm tháng ác liệt của chiến tranh Việt Nam, nơi Cuba đã thể hiện sự ủng hộ không điều kiện đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Thông qua các tư liệu lịch sử quý giá, lời phát biểu bất hủ của Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng ký ức của những nhân chứng như phiên dịch viên Nguyễn Xuân Phong hay các cựu chiến binh Trường Sơn, tập phim khắc họa một tình đoàn kết được tôi luyện trong bom đạn và thử thách sinh tử.

Tập 2 Những nhịp cầu văn hóa và giáo dục mở rộng câu chuyện sang lĩnh vực văn hóa-giáo dục, nơi mối quan hệ Việt Nam-Cuba được nuôi dưỡng bền bỉ qua thơ ca, trường học, các thế hệ sinh viên và những mối tình vượt biên giới. Từ Trường tiểu học Việt Nam-Cuba tại Hà Nội đến ký ức của các cựu du học sinh Việt Nam tại Havana, bộ phim cho thấy tình hữu nghị không chỉ tồn tại ở tầm chính trị mà đã thấm sâu vào đời sống xã hội và tâm hồn con người.

Đoàn làm phim làm việc với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ảnh: VTV

Tập 3 Nghệ thuật kết nối những tâm hồn lấy nghệ thuật làm trung tâm, tập 3 tái hiện những cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Việt Nam và Cuba trên sân khấu, trong âm nhạc, múa ballet và văn học. Hình ảnh đoàn Ballet Quốc gia Cuba biểu diễn tại Việt Nam, ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón các nghệ sĩ Cuba, cùng tư tưởng của José Martí được nhắc lại như một sợi chỉ đỏ nối liền hai nền văn hóa cách nhau nửa vòng trái đất nhưng chung khát vọng tự do và nhân văn.

Tập 4 Hạt giống của tương lai tập trung vào hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực. Những dự án chuyển giao giống lúa, những cánh đồng mía tại Pinar del Río là minh chứng cho việc cụ thể hóa tình hữu nghị bằng tri thức và khoa học vì sinh kế bền vững.

Tập 5 Những cuộc đời được nối liền khép lại bằng những câu chuyện xúc động về y tế, công nghệ sinh học. Hình ảnh Bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới hay các dự án liên doanh dược phẩm khẳng định tình anh em này vẫn đang tiếp tục sống động trong hiện tại và tương lai.

Đoàn làm phim tác nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: VTV

Cuba và Việt Nam: Anh em bằng sự lựa chọn không chỉ là một loạt phim tài liệu kỷ niệm, mà còn là một thông điệp truyền thông có giá trị lâu dài. Bộ phim góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử, chính trị và văn hóa của quan hệ Việt Nam – Cuba, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần quốc tế trong sáng, lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ hòa bình, thể hiện năng lực hợp tác sản xuất quốc tế chuyên nghiệp của VTV nói chung, VTV9 nói riêng và các đối tác Cuba, mở ra những hướng tiếp cận mới trong kể chuyện phim tài liệu: gần gũi, nhân văn, lấy con người làm trung tâm.

Bộ phim là kết quả của quá trình hợp tác sản xuất nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết giữa các nhà báo, nhà làm phim, chuyên gia và nhân chứng lịch sử của hai quốc gia.

Theo thông báo chính thức từ Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, toàn bộ 5 tập phim đã được hoàn tất và bàn giao cho phía Cuba vào ngày 21/12/2025.

Bộ phim cũng sẽ được Cubavisión Internacional (CVI) phát sóng liên tiếp từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026, trong khung chương trình đặc biệt của Truyền hình Cuba nhân kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Cuba - Cách mạng Cuba thành công (01/01/1959 – 01/01/2026), đồng thời được phát lại trên nhiều kênh quốc gia của Truyền hình Cuba (TVC). Tại Việt Nam, khán giả có thể theo dõi toàn bộ 5 tập phim trên kênh VTV9 vào 16 giờ 30 phút, bắt đầu từ ngày 29/12/2025.