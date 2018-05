Phim tràn ngập cảnh nóng: “Đặc sản” không sót mùa nào của LHP Cannes

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 10:18 AM (GMT+7)

Cannes 2018

Phim 18+ dường như đã từ "gia vị" trở thành "món chính" của LHP danh giá nhất hành tinh này trong nhiều mùa trao giải.

Nhắc đến LHP Cannes, ngoài những hình ảnh lộng lẫy của dàn sao hạng A thế giới trên thảm đỏ, những bộ phim nghệ thuật đình đám thì phim 18+ cũng là “đặc sản” không thể thiếu trong nhiều mùa trao giải.

Với lịch sử hơn 70 năm, LHP Cannes luôn là điểm đến của nhiều bộ phim nghệ thuật nặng yếu tố tình dục hay bạo lực. Những năm gần đây, thể loại này cũng dày đặc hơn và đủ khiến người xem phải “nóng mặt” hoặc gây tranh cãi. (Ảnh: Phim Nhật In the Realm of the Senses gây tranh cãi ồn ào năm 1976).

Lý do LHP Cannes trở thành "thiên đường" phim 18+ là bởi nền điện ảnh châu Âu, đặc biệt là Pháp, vốn khá cởi mở với yếu tố tình dục. Quy chuẩn giới hạn độ tuổi ở Pháp thoáng hơn so với hầu hết các nước khác. Điển hình như 2 phần phim 50 sắc thái - vốn nổi tiếng về các cảnh nóng - bị gắn nhãn 17+ ở hầu hết các quốc gia nhưng khi đến Pháp lại là phim 12+.

Bên cạnh đó, các tác phẩm được lựa chọn tranh giải hay trình chiếu tại Cannes còn bám sát tôn chỉ đánh giá nghệ thuật dưới góc độ không bị ràng buộc bởi các giới hạn thể hiện.

Nếu tại LHP Cannes lần thứ 70 (2017), tác phẩm L’amant Double của đạo diễn Francois Ozon gây chonags vì quá trần trụi đến mức “nổi da gà” thì ở LHP Cannes lần thứ 71 năm nay, số lượng phim 18+ lại tăng lên rõ rệt với ba tác phẩm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà phê bình phim: Sextape, Border và Sauvage.

Sextape là một bộ phim Pháp do đạo diễn Antoine Desrosières cầm trịch, kể về bốn thanh niên gồm hai nam, hai nữ. Một cô gái trong nhóm bị quay lại cảnh quan hệ, sau đó bị hai chàng trai ép buộc phục vụ tình dục suốt nhiều tháng.

Không chỉ các phân cảnh nóng mắt, nhiều lời thoại của phim còn bàn về vấn đề tình dục, được nhân vật nhìn nhận một cách vô cùng thản nhiên.

Border (Gräns) của đạo diễn Ali Abbasi lấy bối cảnh tại một thành phố biển Thụy Điển. Tina (Eva Melander thủ vai) là một phụ nữ xấu xí, có khả năng đánh hơi kỳ dị để phát hiện cảm xúc của người khác. Cô làm việc cho cảnh sát trong chuyên án phá đường dây phim ấu dâm.

Bộ phim có một số trích đoạn sex dị thường, thậm chí một cảnh bộ phận sinh dục nam được thực hiện bằng kỹ xảo để tạo sự chân thật hơn.

Sauvage của đạo diễn Camille Vidal-Naquet đã miêu tả bức chân dung sống động về chàng gay Leo - 22 tuổi làm nghề trai bao tại Strasbourg, Pháp. Sự pha trộn giữa cường độ và ngây thơ trong ánh mắt của Leo khi anh bán thân mình - một giao dịch có lợi cho cả đồng tiền lẫn lợi ích cá nhân của anh.

Tới với LHP Cannes 2018, bộ phim Climax của đạo diễn Gaspar Noé dù không phải là không phải tác phẩm trực tiếp tham gia tranh cử giải Cành Cọ Vàng nhưng cũng gây nhiều mong đợi bởi yếu tố 18+. Phim chiếu ngày 13.5 ở Cannes, tranh giải ở nhánh phụ Directors' Fortnight. Ngay sau buổi chiếu, Climax gây xôn xao giới phê bình bởi các hình ảnh gây sốc. Tác phẩm dài 95 phút, kể về một nhóm vũ công khoảng 20 người tham gia một đoàn biểu diễn ở Pháp và Mỹ. Họ đều ở độ tuổi ngoài 20, đến từ nhiều quốc gia và có tính cách sôi nổi.

Những cảnh bạo lực và tình dục quen thuộc của đạo diễn bắt đầu phủ đầy tác phẩm khi mỗi người có phản ứng khác nhau với chất kích thích. Guardian chấm điểm 4/5 và nhận định Climax là phim kinh dị tâm lý có lối thể hiện táo bạo. Tác phẩm khiến người xem dần chóng mặt theo diễn biến phim, phơi bày các bản năng của con người.