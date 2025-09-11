Phát hiện thi thể phụ nữ trong cốp xe của nam ca sĩ nổi tiếng

Mới đây, một vụ án mạng gây chấn động đã xảy ra tại Los Angeles, bang California, Mỹ khi thi thể một phụ nữ được phát hiện bên trong cốp chiếc xe Tesla của nam ca sĩ nổi tiếng D4vd (tên thật là David Anthony Burke). D4vd được biết đến rộng rãi qua bài hát hit "Romantic Homicide" từng "gây bão" trên nền tảng TikTok.

Nam ca sĩ D4vd trở nên nổi tiếng nhờ bài hát "Romantic Homicide”. (Ảnh: Timothy Norris)

Vào thời điểm vụ việc được phát hiện, nam ca sĩ 20 tuổi này đang biểu diễn tại Columbus, bang Ohio, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Withered".

Theo thông tin ban đầu, thi thể người phụ nữ, được bọc trong nhựa và có dấu hiệu bị chặt, đã được tìm thấy trong cốp chiếc xe mang biển số bang Texas bị cảnh sát kéo về bãi giữ xe ở Hollywood. Cảnh sát cho biết chiếc xe này được đăng ký tại địa chỉ của D4vd ở Hempstead, Texas.

Thi thể được tìm thấy bên trong một chiếc xe (màu đen) thuộc sở hữu của nam ca sĩ D4vd.

Tối ngày 9/9 (giờ địa phương) Văn phòng Giám định Y khoa Quận Los Angeles cho biết, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng, cho thấy nạn nhân đã ở trong cốp xe nhiều ngày, họ chưa thể xác định tuổi tác hay danh tính của nạn nhân, nhưng mô tả cô gái có mái tóc đen gợn sóng và một hình xăm trên ngón trỏ tay phải.

Hiện tại, D4vd đang hợp tác với cảnh sát để điều tra. Người phát ngôn của nam ca sĩ cho biết: "D4vd đã được thông báo về những gì đã xảy ra. Và mặc dù vẫn đang lưu diễn, anh ấy hoàn toàn hợp tác với chính quyền".

Phía cảnh sát Los Angeles cho biết họ đang điều tra vụ việc và sẽ cung cấp thông tin sau.