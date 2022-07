"Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh" từng yêu say đắm "ông trùm xã hội đen" của phim Việt

“Nàng Phan Kim Liên lẳng lơ” nhất màn ảnh đã có cú lột xác ngoạn mục khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Nhắc đến cái tên Can Đình Đình, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến nàng Phan Kim Liên lẳng lơ trong bộ phim "Tân Thủy Hử 2010". Vai diễn Phan Kim Liên của Can Đình Đình thành công đến mức giúp cô gặt hái được vô số giải thưởng danh giá. Từ một diễn viên bị hoài nghi về năng lực diễn xuất, Can Đình Đình đã một bước thành sao và trở thành diễn viên trẻ đầy triển vọng của Cbiz lúc bấy giờ.

Can Đình Đình một bước thành sao sau vai diễn Phan Kim Liên trong phim Tân Thủy Hử

Bên cạnh nhan sắc thăng hoa trong giai đoạn đóng "Tân Thủy Hử", một Phan Kim Liên lẳng lơ, dám yêu dám hận cũng đã khẳng định được khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. Thậm chí, đạo diễn của bộ phim cũng đã không ngớt lời khen ngợi cho Can Đình Đình và khẳng định “đây là một vai diễn đầy đột phá”. Nữ diễn viên đã thành công khắc họa một Phan Kim Liên dịu dàng nhưng cũng dám vì hạnh phúc bản thân mà chống lại những định kiến của xã hội phong kiến.

Vai diễn Phan Kim Liên đã mang lại nhiều thành công cho Can Đình Đình

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, Can Đình Đình còn từng xuất hiện trên màn ảnh Việt khi đảm nhận vai chính trong bộ phim "Hà Nội, Hà Nội” của đài truyền hình Việt Nam. Với lối diễn xuất tự nhiên, Can Đình Đình nhận được nhiều cảm tình từ khán giả Việt và giành được giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Cánh diều vàng 2007.

Can Đình Đình từng xuất hiện trên màn ảnh Việt

Cũng trong thời gian quay phim, nàng Phan Kim Liên đã bén duyên cùng với Minh Tiệp – nam diễn viên “chuyên trị” vai ông trùm xã hội đen của phim Việt thời bấy giờ. Vượt qua những rào cản về khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, cả hai vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Mối tình “phim giả tình thật” của Can Đình Đình và Minh Tiệp cũng khiến khán giả thích thú. Không ít lần khán giả bắt gặp Can Đình Đình ngồi sau xe máy của Minh Tiệp và thoải mái ngồi ở những quán ăn vỉa hè dù là ngôi sao Cbiz được săn đón.

Cuộc tình kéo dài 2 năm giữa Can Đình Đình và Minh Tiệp

Trong 2 năm gắn bó, cả hai còn thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ của mình khi gặp mặt gia đình đối phương. Tuy nhiên, đáng tiếc là sau khi dự án phim “Hà Nội, Hà Nội” kết thúc, Can Đình Đình phải về nước. Tình yêu cuối cùng cũng không thắng nổi khoảng cách về địa lý và cả hai quyết định đường ai nấy đi. Dù vậy, cả hai vẫn dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp và vẫn xem nhau như những người bạn tốt.

Nhan sắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 36 của nàng Phan Kim Liên

Ở thời điểm hiện tại, nàng Phan Kim Liên đã bước sang độ tuổi 36 nhưng vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên cũng chăm chỉ tham gia các dự án phim khác nhau với những vai diễn đa dạng. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Can Đình Đình cũng tham gia gia các sự kiện lớn nhỏ và quay quảng cáo. Tuy nhiên, dường như thời kì đỉnh cao của Can Đình Đình đã đi qua khi những vai diễn mới nhất của cô không gây được nhiều ấn tượng với khán giả.

