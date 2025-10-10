Phan Hiển gọi tình cũ của vợ bằng danh xưng đặc biệt

Mới đây, Khánh Thi - Phan Hiển và Chí Anh đã có buổi gặp gỡ thân mật tại một nhà hàng ấm cúng nhân dịp sinh nhật kiện tướng Chí Anh. Hình ảnh cả ba ngồi cùng nhau, vui vẻ trò chuyện khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Khánh Thi và Chí Anh. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Phan Hiển đặc biệt gửi lời chúc đến "anh thầy" của mình: "Chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên gia đình. Với em, anh luôn là tượng đài của Dancesport và là người tạo ra những nhà vô địch, may mắn thay, em là một trong số đó. Mong anh sẽ tiếp tục dẫn dắt Dancesport Việt Nam vươn lên tầm cao mới".

Khánh Thi gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp chung, kèm dòng nhắn nhủ chân thành. Cụ thể, cô viết: "Mỗi lần ra Hà Nội là vợ chồng tui được ông đón đi ăn, uống trà đá, có hôm 11 giờ đêm vẫn lang thang khắp phố cổ dù tối muộn. Chúc ông lại thêm hớn hở và vẫn luôn là cánh chim đầu đàn dẫn dắt thế hệ vàng dancesport Việt Nam".

Khánh Thi - Phan Hiển nhắn nhủ tình cảm dịp sinh nhật Chí Anh. Ảnh: FBNV.

Chí Anh sau đó nhẹ nhàng để lại bình luận: "Cảm ơn em". Khánh Thi cũng không quên góp vui bằng bình luận hài hước: "Thế là tớ đẹp gái nhất à". Phan Hiển ngay lập tức "nịnh vợ" đầy tình cảm: "Em đã bao giờ xấu đâu nhỉ".

Dưới phần bình luận, khán giả đồng loạt dành lời khen cho sự văn minh, tinh tế của bộ ba. Dù từng là người yêu, bạn nhảy một thời của nhau, Khánh Thi và Chí Anh vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Sau chia tay, họ không chỉ tiếp tục hợp tác trong công việc mà còn luôn dành cho nhau sự tôn trọng dành cho đối phương.

Được biết trước khi nên duyên cùng Phan Hiển, Khánh Thi từng có thời gian đồng hành với Chí Anh, được mệnh danh là cặp đôi vàng trong làng khiêu vũ thể thao. Sau khi "đường ai nấy đi", họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, khiến khán giả ngưỡng mộ khi sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Hiện tại, Khánh Thi có tổ ấm viên mãn bên Phan Hiển, còn kiện tướng Chí Anh cũng tìm được hạnh phúc cho mình.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Ngoài việc giữ mối quan hệ văn minh với người cũ, cuộc sống hôn nhân viên mãn hiện tại của Khánh Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từng trải qua sóng gió sau khi công khai chuyện tình cảm song ở hiện tại, nữ kiện tướng và Phan Hiển có tổ ấm nhỏ với 3 người con. Trong đó, Kubi - con trai lớn của cặp đôi sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, được kỳ vọng sẽ nối nghiệp đấng sinh thành trong tương lai.

Phan Hiển từng thừa nhận sự nghiệp của anh thăng hoa hơn sau khi lập gia đình. Bằng chứng là hồi tháng 7/2025, anh và bạn nhảy Thu Hương giành 3 huy chương vàng ở hạng mục vô địch Đông Nam Á, thuộc khuôn khổ Liên hoan khiêu vũ thể thao quốc tế tại Việt Nam. Gần đây nhất, cặp đôi giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức.

Trước đó bộ ảnh của cả 3 được dân mạng quan tâm. Ảnh: FBNV.