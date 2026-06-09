Hai con trai Hoa hậu Phạm Hương càng lớn càng điển trai, sống trong môi trường chuẩn 'rich kid' tại Mỹ

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù đã rời xa showbiz Việt để sang Mỹ định cư, người đẹp Hải Phòng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ, đặc biệt là hai cậu con trai đáng yêu.

Hoa hậu Phạm Hương và 2 con trai.

Cuộc sống chuẩn "rich kid" của 2 con trai Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ

Hoa hậu Phạm Hương hiện là mẹ của hai em bé vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Con trai đầu lòng của cô tên Maximus, chào đời vào cuối năm 2018. Đến năm 2021, người đẹp tiếp tục đón con trai thứ hai là Apollo.

2 con trai Hoa hậu Phạm Hương được sống trong biệt thự xa hoa có sân vườn sang trọng.

Từ khi có các con, cuộc sống của Phạm Hương gần như xoay quanh việc chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh ghi lại hành trình trưởng thành của hai cậu bé. Nhiều khán giả nhận xét cả Maximus và Apollo đều sở hữu vẻ ngoài điển trai, gương mặt sáng cùng chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa.

Là con của một hoa hậu nổi tiếng và doanh nhân thành đạt, hai bé Maximus và Apollo được sống trong điều kiện đầy đủ tại Mỹ. Các bé lớn lên trong không gian sống rộng rãi với khuôn viên xanh mát, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, thể thao và du lịch cùng gia đình.

2 bé được bố mẹ đưa đi chơi khắp nơi và tận hưởng cuộc sống của những "rich kid".

Phạm Hương cũng chú trọng phát triển kỹ năng cho các con từ nhỏ. Cô cho các bé tiếp xúc với nhiều môn thể thao như bơi lội, bóng đá, cưỡi ngựa và các hoạt động khám phá thiên nhiên. Người đẹp quan niệm rằng việc rèn luyện thể chất và tính tự lập là yếu tố quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Con trai Hoa hậu Phạm Hương được học ở những môi trường tốt nhất.

Không chỉ được đầu tư về giáo dục, hai cậu bé còn thường xuất hiện trong những bộ trang phục chỉn chu, phong cách. Những hình ảnh đời thường của gia đình Phạm Hương luôn nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ.

Tính cách khác biệt của 2 con Hoa hậu Phạm Hương

Nếu Maximus được nhận xét là chững chạc, điềm đạm và có phần giống mẹ về tính cách thì Apollo lại tinh nghịch, hoạt bát và luôn mang đến tiếng cười cho cả gia đình.

Phạm Hương từng chia sẻ rằng mỗi con đều có cá tính riêng và cô luôn tôn trọng sự khác biệt đó. Người đẹp mong muốn các con được phát triển tự nhiên, sống hạnh phúc và có tuổi thơ đúng nghĩa thay vì chịu áp lực từ sự nổi tiếng của mẹ.

2 bé có tính cách trái ngược nhau nhưng ở chung vẫn vui vẻ, đoàn kết.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Phạm Hương cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Những khoảnh khắc bên hai con trai và gia đình chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng hậu.

2 con trai Hoa hậu Phạm Hương được mẹ chăm sóc rất tỉ mỉ.

Nhìn hình ảnh Maximus và Apollo ngày càng khôn lớn, nhiều người hâm mộ nhận xét hai cậu bé không chỉ thừa hưởng ngoại hình nổi bật từ mẹ mà còn được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục hiện đại, hứa hẹn sẽ trở thành những người thành công trong tương lai.