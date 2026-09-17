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Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình 'hợp mang bầu'

Sự kiện: Sao Việt

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh thấy mình trông đẹp hơn khi tăng cân; Kỳ Duyên - Thiên Ân như 'sinh đôi' ở Hàn Quốc; Phương Oanh nấu món cháo ếch Singapore...

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 1

Hòa Minzy mặc áo xanh thanh niên, trong ngày trở thành Uỷ viên tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 2

Phan Hiển gọi gia đình của mình là 'Ngân hàng tình yêu của Hiển'. Anh nói luôn gửi rất nhiều tình yêu thương và sự ấm áp cho gia đình.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 3

Vũ Thúy Quỳnh mặc váy hai dây ôm sát, khoe bụng bầu vượt mặt. Bạn gái thiếu gia Đức Phạm bình luận cô thích hình ảnh mình hiện tại khi tăng cân nhẹ và tự thấy mình 'hợp mang bầu'.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 4

Hồng Đào khoe ảnh làm vườn bên ngoài căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại California, Mỹ.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 5

Nhân kỷ niệm 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy đến thăm các bệnh nhân ở bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng và trao tặng phần quà 50 triệu đồng.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 6

Phương Oanh vào bếp nấu món cháo ếch Singapore.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 7

Huỳnh Hồng Loan trải nghiệm mặc đồ cổ trang và dự yến tiệc kiểu hoàng cung trong chuyến du lịch đến Trung Quốc.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 8

Kỳ Duyên và Thiên Ân được nhận xét 'như sinh đôi' khi tay trong tay đi du lịch Hàn Quốc.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 9

Á hậu Phương Nga mừng em gái về nhà chồng.

Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình &#39;hợp mang bầu&#39; - 10

Phi Hùng đưa mẹ đi dạo phố phường, ngắm cảnh Hồ Gươm trong mùa mưa ở Hà Nội.

Ca sĩ Hòa Minzy, MC Khánh Vy VTV cùng lúc nhận nhiệm vụ mới
Ca sĩ Hòa Minzy, MC Khánh Vy VTV cùng lúc nhận nhiệm vụ mới

Ca sĩ Hòa Minzy và MC Khánh Vy tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 23:54 PM (GMT+7)
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