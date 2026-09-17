Ảnh sao 17/9: Vũ Thúy Quỳnh tự thấy mình 'hợp mang bầu'

Hòa Minzy mặc áo xanh thanh niên, trong ngày trở thành Uỷ viên tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phan Hiển gọi gia đình của mình là 'Ngân hàng tình yêu của Hiển'. Anh nói luôn gửi rất nhiều tình yêu thương và sự ấm áp cho gia đình.

Vũ Thúy Quỳnh mặc váy hai dây ôm sát, khoe bụng bầu vượt mặt. Bạn gái thiếu gia Đức Phạm bình luận cô thích hình ảnh mình hiện tại khi tăng cân nhẹ và tự thấy mình 'hợp mang bầu'.

Hồng Đào khoe ảnh làm vườn bên ngoài căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại California, Mỹ.

Nhân kỷ niệm 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy đến thăm các bệnh nhân ở bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng và trao tặng phần quà 50 triệu đồng.

Phương Oanh vào bếp nấu món cháo ếch Singapore.

Huỳnh Hồng Loan trải nghiệm mặc đồ cổ trang và dự yến tiệc kiểu hoàng cung trong chuyến du lịch đến Trung Quốc.

Kỳ Duyên và Thiên Ân được nhận xét 'như sinh đôi' khi tay trong tay đi du lịch Hàn Quốc.

Á hậu Phương Nga mừng em gái về nhà chồng.

Phi Hùng đưa mẹ đi dạo phố phường, ngắm cảnh Hồ Gươm trong mùa mưa ở Hà Nội.