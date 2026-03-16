Ông Trump bị công kích ở Oscar

Tại lễ trao giải Oscar diễn ra tối 15/3 (giờ địa phương), khi lên sân khấu trao giải cho hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất, Jimmy Kimmel nói rằng tại những sự kiện như lễ trao giải thường nhắc nhiều đến lòng dũng cảm, nhưng theo ông, lòng dũng cảm thực sự là khi dám kể một câu chuyện dù có thể phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng.

"Như các bạn biết, có những quốc gia mà lãnh đạo của họ không ủng hộ tự do ngôn luận. Tôi không tiện nói đó là nước nào. Cứ tạm hiểu là Triều Tiên và CBS”, Jimmy nói.

Câu nói về CBS là lời ám chỉ đến những nhượng bộ của Skydance Media với Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) trong quá trình xin phê duyệt thương vụ sáp nhập với Paramount Global. Trong số các điều kiện được đưa ra, Skydance đồng ý thuê một thanh tra độc lập để tiếp nhận các khiếu nại về CBS News.

Ngay trước khi FCC phê duyệt thương vụ, ban lãnh đạo cũ của CBS đã hủy chương trình The late show with Stephen Colbert. Dù lý do được đưa ra là tài chính, Kimmel đã chỉ trích gay gắt quyết định này.

Sau đó, Chủ tịch FCC Brendan Carr một lần nữa đe dọa thu hồi giấy phép phát sóng, sau khi Trump phàn nàn về cách các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc chiến ở Iran. Trong một bài đăng trên Truth Social, tổng thống đã ca ngợi Brendan Carr vì lời cảnh báo đó.

Chỉ vài tháng sau, Carr cũng cảnh báo các đài ABC về giấy phép phát sóng sau khi viện dẫn một câu đùa của Kimmel về phản ứng của phong trào MAGA Movement trước vụ ám sát Charlie Kirk. Chỉ vài giờ sau, ABC đã tạm dừng chương trình của Kimmel, nhưng đưa chương trình trở lại phát sóng vài ngày sau đó trước làn sóng phản đối.

Tại lễ Oscar, Kimmel cũng châm biếm bộ phim tài liệu của Amazon MGM Studios về Đệ nhất phu nhân Melania Trump - dự án bị giới phê bình đánh giá thấp. “Ôi trời, liệu ông ấy có giận khi vợ mình không được đề cử hạng mục này không?", Jimmy đùa khi đọc danh sách đề cử hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất.

Jimmy Kimmel từng là người dẫn chương trình Oscar. Trong khoảnh khắc đáng nhớ năm 2024, khi đọc trực tiếp lời chỉ trích của Donald Trump trên mạng xã hội, ông đáp lại: “Cảm ơn vì đã xem chương trình. Tôi ngạc nhiên là ông vẫn còn xem - chẳng phải đã quá giờ vào tù của ông rồi sao?”.

Giải Phim tài liệu dài xuất sắc năm nay thuộc về Mr. Nobody against Putin, bộ phim kể về một giáo viên chống lại tuyên truyền của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Khi nhận giải, đạo diễn David Borenstein cho biết bộ phim phản ánh cách một quốc gia có thể bị đánh mất dần qua vô số hành động đồng lõa nhỏ. Theo ông, sự im lặng trước việc chính quyền giết người trên đường phố hay việc các nhà tài phiệt thâu tóm và kiểm soát truyền thông đều đặt xã hội trước những lựa chọn mang tính đạo đức.

Giữa những câu đùa trong phần độc thoại mở màn của người dẫn chương trình Conan O'Brien và bài phát biểu khi nhận giải của bộ phim Mr. Nobody against Putin, lễ trao giải Oscar 2026 cho thấy đây không là nơi né tránh các vấn đề thời sự nóng trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, nam diễn viên Javier Bardem đã tuyên bố phản đối chiến tranh và kêu gọi “tự do cho Palestine”. Trên trang phục, Javier Bardem cũng cài một chiếc huy hiệu phản đối chiến tranh tại Iran. Trước đây, ông từng đeo chiếc huy hiệu tương tự tại lễ Oscar năm 2003, sau khi cuộc xâm lược Iraq lần đầu diễn ra.

Tại Hollywood, Javier Bardem từ lâu được biết đến là một trong những nghệ sĩ tích cực lên tiếng ủng hộ Palestine. Anh từng ký tên vào một bức thư ngỏ cùng nhiều nhân vật trong ngành điện ảnh, chỉ trích lập trường bị cho là thiếu rõ ràng của Liên hoan phim quốc tế Berlin khi liên hoan này giữ im lặng trước các biến động toàn cầu.

Nam diễn viên cũng xuất hiện tại lễ trao giải năm nay với tư cách đại diện cho bộ phim F1, tác phẩm được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất. Trước đó, anh từng giành tượng vàng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim No country for old men, đồng thời nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc cho các phim Before night falls, Biutiful và Being the ricardos.