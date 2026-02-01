Nữ danh ca nổi tiếng lên cơn đau tim "thập tử nhất sinh" ngay tại sân bay

Nữ danh ca bị đau tim "thập tử nhất sinh" ngay tại sân bay

Theo nữ nghệ sĩ, khoảng 15 năm trở lại đây, bà gần như sống khép kín, hạn chế tối đa các hoạt động xã hội. “Tôi sống như đi tu, tối đến là đóng cửa đọc kinh, không đi đâu, không tiệc tùng. Tinh thần của tôi khá tốt”, Trang Thanh Lan cho biết. Tuy nhiên, do tuổi cao và sức khỏe không còn như trước, bà hiện chỉ chọn lọc các show diễn, đặc biệt hạn chế đi xa bằng máy bay vì không chịu được việc chờ đợi, hoãn hay hủy chuyến.

Nữ danh ca bị đau tim "thập tử nhất sinh" ngay tại sân bay. Ảnh: FBNV

Nữ danh ca nhớ lại, thời còn trẻ, bà có thể đi diễn bằng tàu thuyền, ghe xuồng, ngủ nghỉ tạm bợ ở bất cứ đâu cũng không vấn đề. Nhưng khi lớn tuổi, chỉ một lần chuyến bay bị delay cũng đủ khiến bà kiệt sức. Thậm chí, Trang Thanh Lan từng trải qua một phen thập tử nhất sinh ngay tại sân bay.

Bà kể, trong một lần phải chạy vội để kịp chuyến bay, tim bỗng mệt lả, không thở nổi, gương mặt tái xanh. “Tôi bị tim, lúc đó tim mệt quá vì phải chạy, thở không nổi, mặt xanh lè xanh lét”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. May mắn, nhờ có đồng nghiệp đi cùng kịp thời hô hoán, nhờ nhân viên sân bay hỗ trợ cấp cứu, bà mới dần hồi tỉnh.

Trang Thanh Lan cho biết, bà mắc bệnh tim từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, bác sĩ đã từng cảnh báo tình trạng van tim của bà rất yếu, thậm chí cho rằng bà khó có thể sống đến tuổi 40. Năm 20 tuổi, nữ nghệ sĩ từng một lần đột ngột ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. “Cũng may mắn là giờ tôi đã ngoài 70 tuổi mà vẫn còn sống”, bà nói.

Danh ca Trang Thanh Lan tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, sinh năm 1953 tại TPHCM, quê gốc Gò Công (Tiền Giang). Tuổi thơ của bà sớm trải qua biến cố lớn khi năm 1968, cha qua đời, để lại mẹ cùng 9 người con trong hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Chính nghịch cảnh ấy đã thôi thúc Trang Thanh Lan sớm quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật để phụ giúp gia đình.

Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Tùng Lâm, năm 16 tuổi, bà vượt qua một cuộc tuyển chọn ca sĩ được tổ chức định kỳ và chính thức trở thành ca sĩ của rạp hát Quốc Thanh. Cũng từ đây, nhạc sĩ Tùng Lâm đã đặt cho bà nghệ danh Trang Thanh Lan – cái tên gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của nữ nghệ sĩ suốt nhiều thập kỷ. Nhờ thường xuyên biểu diễn tại các đại nhạc hội, phòng trà, bà nhanh chóng được công chúng yêu mến, ghi dấu ấn với những ca khúc quê hương, trữ tình ngọt ngào, sâu lắng.

Đôi song ca Trang Thanh Lan - Quang Bình một thuở. (Ảnh: NX)

Sau một thời gian gián đoạn hoạt động nghệ thuật, Trang Thanh Lan kết hôn với ca sĩ Quang Bình – con trai nghệ sĩ Hùng Cường. Cặp đôi nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng nhạc, là đôi song ca ăn khách tại nhiều tụ điểm ca nhạc. Nữ danh ca từng chia sẻ, thuở mới cưới, cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng chật vật. Đến năm 1986, họ mới mua được một chiếc ô tô – và trở thành những nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu xe hơi vào thời điểm đó.

Năm 39 tuổi, Trang Thanh Lan cùng các con sang Mỹ định cư, sau đó ca sĩ Quang Bình sang đoàn tụ. Tại đây, bà tiếp tục bươn chải mưu sinh, trở thành một trong những nghệ sĩ tiên phong tham gia quay quảng cáo cho các cơ sở, thương hiệu của người Việt tại Mỹ. Trong thời gian đầu, do chồng chưa có công việc ổn định, bà là người gánh vác kinh tế gia đình. Phải gần hai năm sau, cả hai mới cùng nhau quay trở lại sân khấu.

Danh hài Thúy Nga và danh ca Thanh Lan. (Ảnh: NCK)

Trang Thanh Lan và Quang Bình từng bên nhau từ những ngày khó khăn nhất đến khi trở thành đôi song ca danh giá, xây dựng được thương hiệu riêng và đắt show ở nhiều nơi. Tuy nhiên, sau một thời gian định cư tại Mỹ, cuộc hôn nhân của họ bất ngờ tan vỡ. Ca sĩ Quang Bình từng bày tỏ sự nuối tiếc khi cuộc hôn nhân kết thúc, trong khi Trang Thanh Lan chia sẻ, sự chia tay đến một cách tự nhiên vì “hết duyên nợ”. Bà thừa nhận đã có thời gian rơi vào trầm cảm nặng, thậm chí từng nghĩ quẩn, nhưng nhờ gia đình, bạn bè và sân khấu nghệ thuật, nữ danh ca dần vượt qua biến cố.

Hiện ở tuổi ngoài 70, Trang Thanh Lan chọn cuộc sống bình lặng bên con cháu. Dù từng có người đồng hành sau đổ vỡ hôn nhân, bà quyết định không đi thêm bước nữa. Nữ danh ca cho biết, cuộc sống hiện tại của bà giản dị, an yên, vui vầy cùng gia đình, bạn bè và tận hưởng tuổi già trong sự thanh thản.