Nữ danh hài Việt kiều tuổi U50 làm mẹ đơn thân, nói một câu gây tò mò về cuộc sống hiện tại

Danh hài Thúy Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ ảnh trên trang cá nhân với dòng viết gây chú ý. "Quay qua quay lại gần 50 tuổi xuân. Ngẫm nhìn lại thấy cuộc đời là khổ nhiều hơn sướng, có những nỗi niềm đau thấu tận tâm can, nhưng vẫn luôn phải mỉm cười lạc quan trước cuộc sống. An nhiên, tự tại trước nhiều thử thách cuộc đời. Xin Trời Phật che chở dẫn lối bước con đi", nữ danh hài chia sẻ.

Được biết, những năm qua, danh hài Thúy Nga định cư ở Mỹ và rời xa Vbiz. Trước đó, chị là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả nhờ lối diễn xuất hài hước, nhí nhố trên sân khấu. Nhắc đến Thúy Nga khán giả sẽ nghĩ ngay đến một Thúy Nga chuyên trị những vai bà già vui tươi và nhí nhảnh. Chị nổi tiếng với các vai diễn: Cô gái bán khoai lang nướng, bà già yamha Thúy Nga... Đây là những vai diễn giúp tên tuổi và sự nghiệp để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Có được tên tuổi như hiện tại nhưng Thúy Nga phải vượt qua nhiều cản trở vì mang tật "tai điếc". Đồng nghiệp còn khen giọng chị có âm vực rộng, khỏe. Thực ra, Thúy Nga nói to vì chị chỉ nghe được một bên tai. Tai trái của chị hoàn toàn không nghe được khi mới 13 tuổi. Mẹ chị là bác sĩ tai mũi họng, tìm mọi thuốc, cách chữa trị cho con gái nhưng bất thành.

Sang Mỹ, chị đi khám nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Mỗi lần nhắc đến điều này, Thúy Nga cười đùa: "Chắc có tật thì sẽ có tài".

Cũng vì điếc một bên tai, nhiều khi đồng nghiệp, khán giả hỏi, đôi khi chị không nghe được. Vì lẽ đó, đã có nhận xét Thúy Nga chảnh, khinh người. Nghe nhận xét đó, dù buồn nhưng chị không dám lên tiếng giải thích, sợ phải nói ra khuyết điểm của mình. Đến giờ, không muốn bị hiểu lầm, Thúy Nga mới thoải mái chia sẻ.

Khi ổn định được sự nghiệp lẫn cuộc sống, Thúy Nga cùng chồng sang Mỹ định cư và có con (bé Cát) vào năm 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô với chồng đã đổ vỡ. Trong thời gian sau đó, Thúy Nga hoạt động chủ yếu tại Việt Nam và tham gia nhiều sân khấu kịch trong nước như Nụ cười Mới, Hồng Vân... cũng như xuất hiện trên nhiều chương trình hài trên truyền hình Việt Nam.

Sau đó, chị chuyển qua sinh sống ở Mỹ và chủ yếu sống ở hải ngoại. Ở Mỹ, chị tham gia hoạt động tại hải ngoại, hầu hết là tấu hài trong loạt chương trình. Năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, Thúy Nga cũng như bao đồng nghiệp không nhận được show diễn. Chị chia sẻ suốt khoảng thời gian mắc kẹt tại Mỹ vì COVID-19, Thúy Nga không có công việc để làm, khiến kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, nữ danh hài tuổi Thìn tiết lộ, chị quyết định trở thành môi giới nhà đất, kiếm thêm thu nhập.

Nhờ chăm chỉ làm nhiều công việc khác nhau nên danh hài Thúy Nga và con gái có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay.