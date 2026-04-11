Ác nhân kinh hoàng nhất lúc này

Nam diễn viên Tae Won Seok tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng với vai diễn trong bộ phim Bloodhounds mùa 2. Trong tác phẩm này, anh đảm nhận vai Kang In Beom, nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch xung đột của tuyến chuyện.

Kang In Beom ở phần 2 là tay chân thân cận của phản diện chính Baek Jeong (Bi Rain). Nhân vật này là thành viên của tổ chức tội phạm hoạt động ngầm phía sau. Hắn được xây dựng là người có lòng trung thành với tổ chức, trực tiếp tham gia vào nhiều đụng độ lớn, đối đầu với hai nhân vật chính Kim Gun Woo và Hong Woo Jin.

Mỗi lần xuất hiện, Kang In Beom đều khiến người xem ghê sợ vì độ máu lạnh, tàn nhẫn của nhân vật này.

Trong phần 1, Tae Won Seok đã gây ấn tượng mạnh. Ra mắt lần đầu năm 2023, Bloodhounds mùa 1 tạo dấu ấn với những pha hành động tay không mãn nhãn của hai võ sĩ trẻ đối đầu các băng nhóm cho vay nặng lãi. Sau 3 năm, mùa 2 trở lại, tiếp tục theo chân Gun Woo (Woo Do Hwan) và Woo Jin (Lee Sang Yi) - những người từng đánh bại tổ chức cho vay bất hợp pháp - nay đối đầu với giải đấu quyền anh ngầm toàn cầu, nơi tiền bạc và bạo lực chi phối tất cả.

Diễn viên Lee Sang Yi vai Woo Jin đã chọn Tae Won Seok là diễn viên có những cú đấm “thần sầu” nhất phim. Các đồng nghiệp đánh giá cao về sức mạnh của Tae Won Seok khi đối đầu trực tiếp. Sang Yi đặc biệt ấn tượng bởi những cú ra đòn nhanh, lực, phong cách boxing tựa Mike Tyson của Tae Won Seok.

“Tôi được biết anh Tae Won Seok tập boxing từ nhỏ. Anh ấy vừa khỏe, vừa có tốc độ tốt. Tôi cảm nhận điều đó rất rõ khi đấu với anh ấy. Thực lực thực sự rất đáng nể. Boxing là môn thể thao sử dụng nhiều sức mạnh từ phần thân dưới và core (nhóm cơ trung tâm), và anh ấy thể hiện điều đó cực kỳ rõ rệt”, Lee Sang Yi chia sẻ.

Tae Won Seok, sinh năm 1989, tốt nghiệp khoa Nhạc kịch của Đại học Nghệ thuật Phát thanh Đông Á và ra mắt vào năm 2010 với bộ phim truyền hình Âm mưu Athena (Athena: Goddess of War) của SBS.

Trái ngược với vẻ bặm trợn, dữ tợn trong Bloodhounds 2, ngoài đời thực Tae Won Seok mang phong cách năng động, lịch thiệp, đơn giản, được khán giả nhận xét có tính cách thú vị.

Trên trang Instagram cá nhân, nam diễn viên thường xuyên thể hiện tính cách vui nhộn, hài hước, khác hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng trong phim.

Trên trang cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, nam diễn viên 36 tuổi thường cập nhật hình ảnh đời thường, những tạo hình trong các tác phẩm của anh. Bên cạnh Bloodhounds, Won Seok có nhiều bộ phim gây chú ý như Player 2: Master of Swindlers, Good boy, Glitch…

Sự đối lập giữa hình ảnh “ác nhân” trên màn ảnh và đời thường hài hước, gần gũi khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến Tae Won Seok và mong chờ được thấy nhiều hơn hai thái cực này trong các vai diễn sắp tới.

Khi được hỏi muốn trở thành một diễn viên như thế nào trong tương lai, anh bày tỏ: “Tôi chỉ mong có thể để lại dấu ấn với cái tên của mình tại Hàn Quốc. Mong rằng mọi người sẽ biết đến cái tên Tae Won Seok và tôi cũng muốn mang đến cho họ sự hài lòng tương xứng”.