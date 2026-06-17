Nữ ca sĩ Việt 14 tuổi cầu cứu

Lời kêu cứu của thành viên nhóm nhạc nữ 14 tuổi

Trong video đăng tải trên mạng xã hội ngày 15/6, Trương Hảo Đồng (14 tuổi) - thành viên nhóm nhạc V.STAR - nói rõ những gì bản thân đã trải qua kể từ khi tham gia chương trình tuyển chọn thành viên nhóm nhạc. Cô cũng khẳng định tất cả những gì bản thân chia sẻ hoàn toàn là sự thật.

Câu chuyện bắt đầu với niềm đam mê lớn nhất của Hảo Đồng là nghệ thuật, đặc biệt là ca hát, nhảy múa và được đứng trên sân khấu biểu diễn. "Khi được chọn trở thành thành viên của nhóm nhạc, em đã khóc rất nhiều. Em rất hạnh phúc vì nghĩ rằng mình sẽ được đào tạo bài bản, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và có thể đồng hành lâu dài cùng các chị trong nhóm", Hảo Đồng chia sẻ.

Thành viên nhóm nhạc V.STAR lên tiếng cầu cứu.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ 14 tuổi tiết lộ trong quá trình hoạt động, em đã phải nghe nhiều phát ngôn khiến bản thân bị tổn thương và ám ảnh. Hảo Đồng kể từng phải nghe những lời rằng "muốn có show diễn thì phải nịnh nọt, phải lên giường với giám đốc".

"Em muốn cống hiến âm nhạc cho mọi người bằng thực lực của mình, chứ không phải bằng những chiêu trò hay việc đánh đổi thân xác. Điều đó em không làm được. Em cảm thấy rất ám ảnh khi nghe những điều như vậy. Điều khiến buồn nhất là có người đã dạy em rằng, dù cha mẹ có mất ở nhà thì vẫn phải tươi cười trên sân khấu, nếu không thì nên bỏ nghề", Hảo Đồng nói.

Những phát ngôn này khiến cô bé 14 tuổi tổn thương sâu sắc, đồng thời cảm thấy những nỗ lực học tập, rèn luyện và theo đuổi nghệ thuật chân chính của bản thân trở nên vô nghĩa. Bên cạnh đó, các khoản phạt trong quá trình hoạt động cũng khiến cô áp lực.

"Điều khiến em áp lực nhất là việc đi trễ cũng bị phạt một triệu đồng, tăng một kg cũng bị phạt một triệu đồng, thậm chí chỉ tăng khoảng 200 gram cũng bị phạt. Tính cả những show diễn và các buổi quay hình, số tiền nhận được chỉ khoảng 2,64 triệu đồng", nữ ca sĩ nhí cho biết.

Hảo Đồng cho rằng áp lực tài chính cùng những tổn thương tinh thần đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của bản thân trong thời gian qua. Mong muốn nhất của nữ nghệ sĩ nhí vẫn là được ca hát, nhảy múa, học tập và phát triển bản thân trong môi trường lành mạnh và hy vọng được khán giả biết đến với hình ảnh một cô gái trẻ giàu năng lượng tích cực, mang âm nhạc đến gần hơn với mọi người và là niềm tự hào của gia đình.

Nhóm nhạc V.STAR có 5 thành viên đều trong độ tuổi 14-17.

Liên quan đến những mâu thuẫn phát sinh, Hảo Đồng cho biết các phụ huynh đã ba lần gửi đề nghị gặp mặt phía đơn vị quản lý để trao đổi về những vấn đề xảy ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, các đề nghị này đều không nhận được phản hồi tích cực.

Nữ ca sĩ nhí cho biết quyết định công khai câu chuyện vì lo ngại sẽ còn những bạn trẻ khác gặp hoàn cảnh tương tự nếu tiếp tục im lặng. Cô mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, trong đó có các đơn vị bảo vệ trẻ em, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã động viên, đồng hành và giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua.

Trước đó, từ đầu tháng 6, Hảo Đồng và gia đình liên tục lên tiếng về vụ việc này trên mạng xã hội.

Công ty tuyên bố xử lý nghiêm các hành vi bôi nhọ uy tín

Đến ngày 16/6, Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật VMT - công ty quản lý, đào tạo của Trương Hảo Đồng mới lên tiếng về vụ việc. Theo đó, công ty VMT khẳng định toàn bộ hoạt động đào tạo, quản lý và vận hành các dự án của đơn vị đều được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đơn vị này cho biết luôn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của học viên, phụ huynh, đối tác cũng như đội ngũ nhân sự, bên cạnh đó, nhấn mạnh những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin một chiều, mang tính kiến giải cá nhân, chưa được kiểm chứng hoặc xác thực bởi bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền nào và không phản ánh đúng bản chất sự việc.

"Công ty VMT đã tiến hành tập hợp đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, văn bản làm việc, tin nhắn và các tài liệu liên quan. Hệ thống chứng cứ này đã được chuyển giao cho bộ phận pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng trình tự pháp luật. Đối với các hành vi cố tình tán phát thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của doanh nghiệp và cá nhân liên quan, công ty VMT bảo lưu toàn bộ quyền yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý nghiêm theo chế tài hiện hành", đại diện công ty này nêu rõ.

Bên cạnh đó, công ty VMT kêu gọi cộng đồng và dư luận tiếp cận vụ việc trên tinh thần khách quan, thận trọng, tránh lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhóm nhạc V.STAR là nhóm nhạc nữ tuổi teen được thành lập sau cuộc thi tuyển chọn cùng tên do công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật VMT (VMT Entertainment) tổ chức năm 2025.

Công ty cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của phụ huynh, học viên và các đối tác trong thời gian qua. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục duy trì các hoạt động đào tạo nghệ thuật với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời tin tưởng vào tính minh bạch của quá trình pháp lý đang được triển khai.

V.STAR là nhóm nhạc nữ tuổi teen được thành lập sau cuộc thi tuyển chọn cùng tên do Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật VMT (VMT Entertainment) tổ chức tại TPHCM năm 2025. Từ hàng trăm hồ sơ đăng ký trên toàn quốc, ban tổ chức đã lựa chọn 16 thí sinh vào vòng chung kết trước khi tìm ra 5 gương mặt chính thức gồm Nguyễn Ngọc Cát Tường (Ruby), Tạ Ngọc Trâm Anh (Ivy), Thái Bảng Anh (Ember), Trương Hảo Đồng (Stella), Vũ Thy Ngọc Diệp (Nia).

VMT Entertainment là công ty giải trí do ca sĩ Minh Trang Ly Ly điều hành.

Theo đó, các thành viên V.STAR đều ở độ tuổi 14-17, được định hướng trở thành nhóm nhạc trẻ hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình đào tạo bài bản. Sau cuộc thi, các thành viên ký hợp đồng độc quyền 5 năm với VMT Entertainment và tham gia chương trình huấn luyện về thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn sân khấu, truyền thông và nhạc cụ.

VMT Entertainment là công ty giải trí do ca sĩ Minh Trang Ly Ly điều hành. Khi ra mắt dự án, công ty cho biết sẽ đầu tư gần 10 tỷ đồng trong 5 năm để đào tạo, xây dựng hình ảnh và phát triển các sản phẩm âm nhạc cho V.STAR. Dự án được kỳ vọng góp phần hồi sinh mô hình nhóm nhạc thần tượng tại Việt Nam và tạo dấu ấn cho thế hệ nghệ sĩ trẻ mới của Vpop.