Sao hạng A châu Á lao đao vì tin giả: Từ “đột tử” đến bê bối bịa đặt gây sốc

La Chí Tường phải giơ giấy chứng minh còn sống

Ngày 14/4, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ đưa tin nam ca sĩ 46 tuổi La Chí Tường qua đời đột ngột tại nhà. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp qua đời vì nhiều nguyên nhân khác nhau gần đây, không ít cư dân mạng đã nhanh chóng tin rằng thông tin này là thật.

Sau khi thông tin trên gây xôn xao, quản lý của anh lập tức phủ nhận, bản thân nam nghệ sĩ cũng lên tiếng khẳng định mình vẫn bình an. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không tin.

La Chí Tường xuất hiện tại sân bay Thượng Hải, cầm tờ giấy A4 ghi rõ thời gian và địa điểm nhằm chứng minh mình vẫn còn sống.

Để dập tắt hoàn toàn tin giả, ngày 15/4, La Chí Tường xuất hiện tại sân bay Thượng Hải, cầm tờ giấy A4 ghi rõ thời gian và địa điểm nhằm chứng minh mình vẫn còn sống.

Lưu Hiểu Khánh bị đồn chết trong hồ bơi, người tung tin bị nghi là cháu ruột

Trước đó không lâu, mạng xã hội lan truyền tin Lưu Hiểu Khánh được phát hiện tử vong trong hồ bơi tại Hoành Điếm (Trung Quốc). Người tung tin còn dẫn chứng một trường hợp khác để tăng độ tin cậy, khiến dư luận càng thêm hoang mang.

Lưu Hiểu Khánh bị đồn chết đuối.

Ngày 25/3, nữ diễn viên đăng bài phản bác gay gắt: “Vừa rồi thấy tin tôi qua đời. Các người mong tôi chết đến vậy sao?”. Bà bức xúc: “Cùng một nguồn cội, sao lại muốn hại nhau đến thế?” và bất lực hỏi: “Đây là dự báo giết người sao?”.

Đáng chú ý, bà còn đăng kèm ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại, cho thấy người lan truyền tin đồn được cho là cháu ruột của bà.

Lưu Hiểu Khánh có em gái cùng mẹ khác cha là Lưu Hiểu Hồng. Bà là người kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi em gái sinh con. Cháu trai của bà – Tịnh Nhiên – được bà chăm sóc như con ruột, từ nhỏ đến khi du học Úc, mọi chi phí đều do bà chu cấp.

Sau khi sự việc nổ ra, nhiều tin đồn tiếp tục lan truyền, trong đó có giả thuyết gia đình muốn bà không có con để thừa kế tài sản. Tuy nhiên, phía em gái và cháu trai đã nhanh chóng phủ nhận. Bài đăng gây tranh cãi sau đó cũng bị xóa, còn thực hư câu chuyện vẫn chưa rõ ràng.

Lưu Đức Hoa từng bị đồn “ngã tử vong” và cả kịch bản bị xã hội đen bắn chết

Ngày 27/12/2024, Lưu Đức Hoa gặp tai nạn ngã từ trên cao trong một buổi biểu diễn tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền tin anh đã tử vong, khiến nhiều người hâm mộ hoảng loạn và tiếc thương.

Cuối cùng, nam tài tử phải đích thân lên tiếng bác bỏ.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu anh trở thành nạn nhân của tin giả. Gây sốc nhất là vào năm 2006, khi một tờ báo lá cải tại Bắc Kinh đăng tin anh bị bắn chết vì “bắt cá hai tay” với con gái của hai ông trùm xã hội đen Hong Kong.

Theo bài báo, hai ông trùm tức giận đã hợp sức dụ Lưu Đức Hoa ra ngoài rồi nổ súng sát hại. Tin tức giật gân này thậm chí còn được bán công khai tại ga tàu điện ngầm, khiến không ít người tin là thật, buộc nam nghệ sĩ phải lên tiếng: “Đừng tin những điều vô lý này".

Jang Nara bị đồn qua đời, từng hứng loạt tin giả gây sốc về đời tư

Ngày 10/3/2026, truyền thông Nhật Bản đưa tin Jang Nara qua đời tại công ty, thậm chí còn để lại thư tuyệt mệnh. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động.

Trước làn sóng tin giả, công ty quản lý phải phát thông báo khẩn, khẳng định người qua đời không phải Jang Nara mà là một nhân viên của công ty, mất ngày 9/3.

Không chỉ dừng ở đó, trong nhiều năm qua, nữ diễn viên liên tục trở thành mục tiêu của các tin đồn thất thiệt, từ việc phá thai 9 lần trong một năm, bị ép tiếp khách, đến việc bị quấy rối tình dục hơn 300 lần mỗi năm và sống dưới sự giám sát của đạo diễn.

Dù đại diện của cô đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, không ít cư dân mạng vẫn nghi ngờ đó chỉ là “chiêu che đậy”.