NS Chí Trung nói gì về cát-xê đóng phim sau 4 năm vắng bóng màn ảnh?

Khi đã về hưu, nghệ sĩ Chí Trung thảnh thơi dành thời gian cho bản thân và hướng tới niềm vui đóng phim.

Nghệ sĩ Chí Trung mới đây có màn trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng. Đó là vai chính trong phim Thông gia ngõ hẹp sẽ nối sóng phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ.

Nghệ sĩ Chí Trung và Trọng Trinh "đối đầu" nhau trong phim mới, tạo nên những tình huống hài

Vốn là một nghệ sĩ hài, Chí Trung cảm thấy vai diễn ông Phúc trong phim không quá khó với bản thân. Trong phim, ông Phúc “đối đầu” với thông gia tương lai ông Khôi (NSND Trọng Trinh) tạo nên nhiều tình huống trớ trêu. Hai người từng là bạn học nhưng vì một lý do nên coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Tréo ngoe thay, giờ đây họ lại sắp thành thông gia khi Phan và Linh là hai người con của hai bên gia đình đã quyết định sẽ kết hôn. Để gắn kết thêm tình thông gia, đôi bạn trẻ quyết định mời bố mẹ hai bên lên nghỉ dưỡng tại một homestay do gia đình ông Phúc sở hữu. Vì lý do bất khả kháng bởi núi lở nên họ phải sống cùng nhau trên núi trong suốt 1 tuần lễ.

Nếu như nghệ sĩ Chí Trung đã quen thuộc với khán giả là cây hài nổi tiếng từ Gặp nhau cuối tuần tới Táo quân - Gặp nhau cuối năm thì đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Trọng Trinh diễn hài trên truyền hình. Chí Trung nói vui trên phim trường anh không diễn nhiều mà chỉ chủ yếu xem người anh Trọng Trinh diễn ra sao. Anh bất ngờ khi thấy một Trọng Trinh diễn hài duyên đến vậy.

Phá bỏ “lời thề” không đóng phim nào phải đi cách Hà Nội quá 30 km và qua đêm, lần này nghệ sĩ Chí Trung phải đi quay ở xa cách tới 132 cây số. Anh nói vui là bản thân “bị lừa” nhưng kỳ thực anh rất tâm đắc với vai diễn mới mẻ này. Trong thời gian quay phim, anh phải đối mặt với nhiều vất vả vì bối cảnh tại rừng quốc gia Xuân Sơn có nhiều muỗi, vắt, đỉa, thậm chí có cả rắn.

Chí Trung phá bỏ "lời thề" khi đóng vai chính trong "Thông gia ngõ hẹp"

Khi được hỏi về cát-xê đóng phim, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ: “Ở tuổi như tôi và anh Trọng Trinh bây giờ đã đi qua nhiều năm tháng, chúng tôi cần những gì thỏa mãn cho chúng tôi. Đó là được diễn vai mình yêu thích, được làm việc cùng ê-kíp mình thích. Thứ hai là với tôi bây giờ chỉ cần diễn với bạn diễn mà mình thấy vui vẻ, lại được diễn ở một không gian đẹp thì điều đó đã là mãn nguyện rồi. Thứ ba là chúng tôi rất mong được đón nhận tình cảm của khán giả. Lâu lắm rồi tôi mới được đóng phim trở lại sau 4 năm. Tôi thực sự sung sướng khi nhận lời mời từ đạo diễn Trịnh Lê Phong. Làm việc cùng Lê Phong thích lắm. Bản tính tôi khi làm với ai mà mình thích thì sẽ hết lòng”.

Ngoài cặp bạn diễn “đinh” trong phim là Chí Trung và Trọng Trinh, phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Tuyết Liên sau nhiều năm vắng bóng. Bà vào vai một người mẹ chồng ghê gớm, nghiêm khắc, là người khiến vợ chồng ông Phúc (Chí Trung) lục đục tan vỡ. Ngoài ra, cặp đôi diễn viên Trọng Lân và Việt Hoa sẽ có màn tái ngộ kể từ sau phim Cô gái nhà người ta. Lần này, cả hai đóng vai cặp đôi sắp cưới. Phim còn có sự tham gia của NSND Ngọc Thư, NSƯT Linh Huệ, Huyền Trang, bé Tuấn Phong… Phim sẽ lên sóng lúc 21h30 tối thứ 5 và thứ 6 hàng tuần từ ngày 16/9 tới trên kênh VTV3.

