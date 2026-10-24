Ninh Dương Lan Ngọc bị loại

Tập 13 Running Man Vietnam - Chạy ngay đi, phát sóng tối 23/10, mở đầu bằng đám cưới giả định của Quân A.P. Các thành viên tất bật chuẩn bị lễ gia tiên trong bối cảnh có đủ lễ vật, trang trí cưới.

Ba khách mời được giao những vai có liên hệ với chú rể: Sơn K là anh họ, Pháp Kiều là bạn thanh mai trúc mã, Minh Hằng đóng người bạn của mẹ.

Sự cố mất điện xảy ra, toàn bộ vàng cưới biến mất. 10 người có mặt trở thành nghi phạm, phải vượt qua các thử thách để lấy manh mối.

Đám cưới giả định của Quân A.P trong tập 13 Running Man Vietnam.

Lan Ngọc sớm giành ưu thế ở trò Ẩn thân chi thuật. Cô phối hợp Sơn K thắng lượt thứ ba, sau đó tiếp tục thắng khi chơi cùng Quang Trung. Kết thúc nhiệm vụ với bốn điểm, nữ diễn viên đứng đầu và nhận gợi ý về thân phận bí mật.

Tuy nhiên, càng về cuối, Lan Ngọc càng bị nghi là kẻ trộm. Khi Trấn Thành hướng sự chú ý vào mình, cô chuyển sang phân tích những điểm đáng ngờ của Atus, khiến Sơn K và Pháp Kiều dao động.

Trấn Thành yêu cầu Atus giải thích nhưng vẫn cho rằng cách biện luận của Lan Ngọc có vấn đề. Anh quyết định xé bảng tên cô. Kết quả, người bị loại là dân thường. Người đẹp bị loại oan trong cuộc chơi, còn nam MC tiếp tục mắc thêm sai lầm ở nhiệm vụ cuối.

Trong lúc nghi ngờ tập trung vào Lan Ngọc và các thành viên khác, Minh Hằng duy trì vỏ bọc điều tra viên. Thân phận của cô phức tạp hơn thông tin người chơi ban đầu biết: vừa là điều tra viên, vừa là kẻ trộm, liên minh với Quang Trung từ đầu để nắm thông tin và đánh lạc hướng.

Trấn Thành xé bảng tên Lan Ngọc, sau đó mới biết nữ diễn viên mang thân phận dân thường. Trong khi Minh Hằng giữ kín thân phận kẻ trộm dưới vỏ bọc điều tra viên, khiến các thành viên bất ngờ ở cuối cuộc chơi.

Khi bí mật được công bố, Lan Ngọc thừa nhận không suy luận ra thân phận đối thủ dù đã có những dấu hiệu. Minh Hằng giành chiến thắng nhờ giữ được lòng tin trong phần lớn cuộc chơi.

So với những màn tranh luận liên tục đổi hướng, thử thách Ớt bông công lý tạo khoảng nghỉ bằng các tình huống đoán sai vị trí đối thủ. Liên Bỉnh Phát và Sơn K nhận âm 200 điểm. Quang Trung và Quang Tuấn chịu kết quả tương tự sau khi tin Atus.

Tập 13 khép lại khi danh tính cô dâu của Quân A.P vẫn chưa được hé lộ. Hình ảnh chiếc áo dài hồng chỉ xuất hiện trong những giây cuối khiến khán giả tò mò, trở thành chủ đề được bàn luận sau khi chương trình lên sóng.