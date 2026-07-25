Khoảnh khắc thân mật của Ferran Torres và đồng đội gây bàn tán

Ferran Torres và Marcos Llorente (búi tóc) vui đùa trên cầu tàu ở Ibiza, Tây Ban Nha. Ảnh: Backgrid

Theo Just Jared, Ferran Torres và Marcos Llorente được bắt gặp tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển Ibiza vài ngày sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Hai cầu thủ cởi trần tắm nắng, xuống biển bơi, thư giãn trên cầu tàu và vui chơi cùng nhóm bạn.

Trong một số khoảnh khắc, Ferran khoác vai, ôm cổ và hôn lên má Marcos. Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Ferran Torres hôn má đồng đội. Ảnh: Backgrid

Dưới bài đăng thu hút 7 triệu lượt xem trong 8 tiếng của tài khoản X TrollFootball, nhiều fan đặt câu hỏi có phải Ferran Torres là người đồng tính không. Nhiều người khác cũng tỏ ra bối rối về mối quan hệ của anh với đồng đội. Trong khi đó, không ít bình luận bông đùa: "Cứ để họ hạnh phúc đi", "Cặp sao nóng bỏng nhất mùa hè", "Dù Ferran Torres làm gì ngoài sân cỏ, anh ấy vẫn là người hùng của Tây Ban Nha"...

Tuy nhiên nhiều ý kiến khác cho rằng cả hai chỉ là những người bạn thân thiết đang trêu đùa nhau và tận hưởng kỳ nghỉ sau chiến thắng ở World Cup. Một số người cũng nhắc đến việc Marcos Llorente đã có vợ con.

Hai cầu thủ đi nghỉ cùng bạn bè. Ảnh: Backgrid

Theo MSN, Marcos Llorente đã kết hôn với bạn gái lâu năm Patricia Noarbe vào năm 2023 sau hơn 10 năm gắn bó. Hai người hiện có một con gái và thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Ferran Torres hiện được cho là độc thân. Anh từng hẹn hò vận động viên cưỡi ngựa Sira Martínez - con gái HLV Luis Enrique - trước khi chia tay vào năm 2023. Gần đây, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin tiền đạo Barcelona có thời gian tìm hiểu influencer Martina Hunter, song cả hai chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ và được cho là đã chia tay trước thềm World Cup.

Ferran Torres hiện được xem là người hùng của bóng đá Tây Ban Nha sau khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với Argentina, giúp đội nhà giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử. Sau chiến tích này, hai tuyển thủ cùng các đồng đội đã dành ít ngày nghỉ ở vùng Địa Trung Hải trước khi trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.