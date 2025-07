Nick Carter gây lo lắng vì gầy rộc

Hôm 18/6, Nick Carter chia sẻ trên Instagram ảnh selfie thư giãn giữa quá trình tập luyện cho chương trình biểu diễn ở Las Vegas với các thành viên Backstreet Boys. Ca sĩ 45 tuổi chú thích: "Tận hưởng chút nắng nóng của Vegas trước buổi tập hôm nay".

Nick Carter cập nhật hình ảnh mới trên Instagram hôm thứ Tư.

Nick Carter xuất hiện với tinh thần vui vẻ, đội mũ lưỡi trai và mặc áo phông màu đỏ. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại để ý tới vóc dáng gầy gò của anh và bày tỏ lo ngại về điều này. Một người viết: "Xin lỗi, nhưng trông anh hơi gầy. Tôi hy vọng anh ổn, Nick Carter. Vẫn yêu anh nhiều lắm". Người khác bình luận: "Trông anh ấy có vẻ không khỏe", "Tôi hơi lo lắng", "Có lẽ anh ấy đã dùng thuốc giảm cân Ozempic"...

Một số fan mong Nick Carter tăng cân trở lại và cho rằng vóc dáng đầy đặn trước kia khiến anh trông nóng bỏng hơn. Những ý kiến khác nhận định có lẽ ca sĩ bị sút cân do quá trình tập luyện vất vả cho loạt show diễn sắp tới.

Nick Carter năm 2023.

Nguồn tin nói với Page Six Nick Carter không hề dùng Ozempic - loại thuốc tiểu đường được nhiều ngôi sao lạm dụng để giảm cân trong thời gian qua. Theo nguồn tin nội bộ, ngôi sao nhạc pop và các thành viên ban nhạc đã tập luyện vất vả cho chương trình biểu diễn tại Vegas trong suốt hai tháng qua. "Đây không phải là một chương trình dễ dàng. Nick đã gầy đi trong vài tháng qua chứ không sút cân đột ngột", họ cho biết.

Nhóm Backstreet Boys - bao gồm Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Kevin Richardson và Howie Dorough - sẽ bắt đầu chương trình biểu diễn Into The Millennium tại nhà hát Sphere ở Las Vegas từ ngày 11/7. Họ sẽ thực hiện 21 buổi hòa nhạc trước khi kết thúc vào cuối tháng 8.

Nick Carter (phải) và các thành viên Backstreet Boys thời trẻ.

Nick Carter đang tập trung vào âm nhạc và gia đình sau những biến cố trong cuộc sống riêng. Anh lần lượt mất đi hai người thân trong ba năm qua: em trai Aaaron Carter qua đời vào tháng 11/2022 ở tuổi 34 và em gái Bobbie Jean Carter cũng đột tử vào tháng 12/2023 ở tuổi 41. Trước đó, người em khác của anh là Leslie Carter mất vào năm 2012 vì dùng thuốc quá liều khi mới 26 tuổi.

Trên Instagram tháng 1/2024, Nick chia sẻ về nỗi đau này: "Có thể phải mất cả đời để vượt qua những mất mát mà gia đình tôi đã chịu đựng nhiều năm qua, gần đây nhất là sự ra đi đột ngột của em gái Bobbie Jean. Tôi vô cùng đau lòng".

Trước đó, giọng ca I Want It That Way day dứt vì chưa kịp làm lành với Aaron Carter trước khi em trai qua đời vì đuối nước dưới ảnh hưởng của thuốc chống lo âu. Nick hiện chỉ còn người em gái duy nhất là Angel Carter.

Nick Carter kết hôn với cựu diễn viên Lauren Michelle Kitt năm 2014 và có ba con: con trai Odin sinh năm 2016 và hai con gái Saoirse, Pearl chào đời năm 2019, 2021.

Nick Carter bên vợ con vào đầu tháng 6.