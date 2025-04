Nam diễn viên gây phẫn nộ vì quảng cáo dầu gội chứa chất gây ung thư

Là một trong những biểu tượng điện ảnh hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, Thành Long không chỉ nổi danh với sự nghiệp phim ảnh đồ sộ mà còn là gương mặt “vàng” trong làng quảng cáo.

Với sức ảnh hưởng rộng khắp châu Á và quốc tế, nam diễn viên từng ký hàng loạt hợp đồng đại diện thương hiệu giá trị. Tuy nhiên, không phải lần hợp tác nào cũng mang lại hình ảnh tích cực cho ông.

Năm 2007, Thành Long vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cho dầu gội đầu và sản phẩm chăm sóc tóc của thương hiệu Bá Vương – một nhãn hàng thuộc tập đoàn Royal Wind. Điều đáng nói là trong các quảng cáo, ngôi sao hành động không chỉ xuất hiện với tư cách đại diện thương hiệu, mà còn khẳng định bản thân đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, góp phần củng cố lòng tin nơi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, đến năm 2010, tạp chí Next Magazine của Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố kết quả kiểm nghiệm gây chấn động: các sản phẩm của Bá Vương – bao gồm dòng dầu gội chống rụng tóc và nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc tóc khác – đều có chứa 1,4-Dioxane, một chất hóa học được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư ở người.

Thông tin này khiến dư luận không khỏi phẫn nộ, đặc biệt khi Thành Long là người góp phần quảng bá mạnh mẽ cho sản phẩm ngay từ đầu. Dù phía thương hiệu sau đó lên tiếng biện minh và hứa rà soát lại quy trình sản xuất, hình ảnh của nam diễn viên vẫn bị ảnh hưởng đáng kể vì vụ việc này. Nhiều người cho rằng, với sức ảnh hưởng lớn như vậy, Thành Long cần cẩn trọng hơn khi lựa chọn các sản phẩm và thương hiệu hợp tác, đặc biệt là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Thành Long sinh năm 1954 tại Hồng Kông, là một trong những diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và võ sư nổi tiếng nhất châu Á. Ông được biết đến với phong cách diễn xuất độc đáo kết hợp giữa võ thuật, hành động mạo hiểm và hài hước. Trong suốt hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Thành Long đã để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Drunken Master (1978), Police Story (1985), Project A, Who Am I, Rush Hour (loạt phim hợp tác Hollywood), The Karate Kid (2010) và The Foreigner (2017). Không chỉ được yêu mến ở châu Á, ông còn là một trong số ít diễn viên Hoa ngữ thành công tại thị trường quốc tế. Với hơn 150 bộ phim và vô số giải thưởng lớn nhỏ, Thành Long được trao giải Oscar Danh dự vào năm 2016 – một dấu mốc ghi nhận đóng góp trọn đời của ông cho nền điện ảnh thế giới.