Những thiếu gia, ái nữ tập đoàn nghìn tỷ dấn thân vào showbiz Việt

Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng sinh năm 1986 tại TP.HCM. Anh xuất thân trong gia đình sở hữu Tập đoàn Tân Hiệp Hưng - doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất nhựa.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ông Cao Thắng đã có thành tích học tập nổi bật. Suốt 12 năm đi học anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ông Cao Thắng cũng tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Kinh tế năm 2010.

Ông Cao Thắng hiện rút lui khỏi showbiz, trở thành doanh nhân hậu thuẫn vợ. (Ảnh: FBNV)

Trong lĩnh vực nghệ thuật, nam nghệ sĩ là thành viên của nhóm nhạc Weboys đình đám vào những năm 2000. Anh cũng từng là gương mặt MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình giai đoạn này.

Sau khi rời xa sân khấu, anh tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và trở thành người đồng hành phía sau thành công của vợ - ca sĩ Đông Nhi. Hiện Ông Cao Thắng điều hành công ty giải trí riêng, đồng thời đảm nhận vai trò sản xuất các chương trình âm nhạc và MV cho Đông Nhi cũng như các nghệ sĩ trực thuộc.

Ông Cao Thắng từng chia sẻ với báo giới: "Nếu không có bố mẹ, tôi sẽ không đủ lòng tin để mở công ty riêng hay những kế hoạch lớn trong tương lai. Có bố mẹ hỗ trợ, tôi cũng cho phép bản thân có những quyết định mạo hiểm trong kinh doanh".

Ngọc Thanh Tâm

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993 tại Khánh Hòa. Cô là con gái duy nhất của nữ doanh nhân Trịnh Thị Bích Hằng, Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group – một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thủy sản. Với nhiều năm hoạt động trong ngành, bà Bích Hằng được giới kinh doanh ưu ái gọi là "bà trùm thủy sản".

Nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm. (Ảnh: FBNV)

Xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế và danh tiếng, Ngọc Thanh Tâm sớm nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh đó, mẹ cô cũng có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nữ diễn viên từng nhận được sự hỗ trợ, định hướng từ nam ca sĩ trong những ngày đầu theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thời gian đầu, Ngọc Thanh Tâm chủ yếu hoạt động với vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và web drama như Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, Yêu em bất chấp, Bao lô, Móng tay nhọn... Những năm gần đây, cô xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình giải trí và tích cực xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội.

Ngọc Thanh Tâm cũng gây chú ý với cuộc sống sang trọng. Cô thường chia sẻ các video "đập hộp" những món đồ đến từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Louis Vuitton hay Hermès. Có thời điểm, nữ diễn viên tiết lộ chiếc túi xách đắt nhất trong bộ sưu tập của mình có giá khoảng 2,6 tỷ đồng.

Kiey (Vưu Tuấn Kiệt)

Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, được biết đến là con trai út của gia đình sáng lập Biti’s - tập đoàn giày dép lớn tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh của gia đình, Kiey theo đuổi con đường âm nhạc với vai trò singer-songwriter và producer độc lập.

Mới đây, anh chính thức trở lại với MV Fun Fiction kết hợp cùng Cece Trương, con gái nghệ sĩ Cẩm Vân.

Ca sĩ Kiey (Vưu Tuấn Kiệt). (Ảnh: EKCC)

Ngay từ khi còn bé, Kiey đã được làm quen với đàn piano, và nghe các thể loại âm nhạc bên cạnh việc học chương trình phổ thông. Từ 2013-2015, anh du học tại Anh ngành Quản trị kinh doanh, tại trường King’s College London. Tiếp theo đó, anh học và tốt nghiệp thạc sĩ tại UIBE - Bắc Kinh vào năm 2016.

Trong thời gian học đại học, anh vẫn dành thời gian cho âm nhạc khi tự khám phá, download các phần mềm làm nhạc và tìm tòi trên YouTube để sáng tác. Trở về nước, anh đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành công ty BĐS của gia đình.