Những câu nói đáng chú ý của Trấn Thành – Trường Giang trong năm 2022

“Tôi không giỏi bằng Trấn Thành”

Trường Giang và Trấn Thành thường xuyên bị cư dân mạng đặt lên "bàn cân" so sánh

Trong chuyến ghi hình tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) của dàn Running Man Việt Nam, Trường Giang thẳng thắn chia sẻ về việc bị khán giả chê và so sánh với Trấn Thành: "Ai nói Trường Giang có nét riêng, cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi, đồng ý. Cũng có người chê, có người khen và nói tôi không bằng Trấn Thành. Bây giờ, tôi nói luôn việc này. Tôi với Thành xưa giờ luôn bị so sánh trong bất kỳ chương trình nào. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu, Thành là sức mạnh, lăn lộn còn tôi thì yếu rồi, tôi hay chọc các em, thọc chỗ này chỗ kia cho vui. Thật ra, Thành là người thông minh về diễn hài, về MC và cả điện ảnh. Còn lâu tôi mới bằng Trấn Thành, mọi người đừng so sánh nữa".

Chiều 19/12, Trường Giang tổ chức họp báo ra mắt web drama "Chủ tịch giao hàng" do anh đầu tư sản xuất kiêm đóng chính. Khi được so sánh với Trấn Thành, nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết: “Trấn Thành tài năng ở nhiều mảng, làm kịch bản giỏi, làm nhạc tốt. Riêng khoản MC, Trấn Thành là số một, không ai sánh được. Tôi không giỏi bằng Thành nên chỉ biết cố làm tốt nhất mỗi sản phẩm của mình. Phim hay dở thế nào, tùy thuộc khán giả nhận xét”.

Trấn Thành: “Thương bà xã nhất trên đời”

Tối 25/12, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng bà xã Hari Won. Đánh dấu cột mốc 6 năm ngày cưới, anh đăng caption nhắn nhủ mùi mẫn: "Thương bà xã nhất trên đời". Động thái này của nam MC thu hút chú ý của công chúng bởi trước đó cặp đôi thường xuyên vướng tin đồn rạn nứt tình cảm hôn nhân. Cả hai cũng chia sẻ khoảnh khắc bên nhau để dập tắt mọi nghi vực.

Trấn Thành bị chỉ trích vì body shaming

Trấn Thành mô tả lại nụ cười của Đức Phúc sau khi nói "đàn em" nên chọn mascot con hải ly

Khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành là một người hoạt ngôn nhưng anh cũng từng gây tranh cãi chỉ với một câu nói. Khi MC hỏi Đức Phúc về việc sẽ lựa chọn mascot nào để biểu diễn nếu tham gia chương trình, Trấn Thành đã cướp lời và nói: “Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp”. Không dừng lại ở đó, anh còn mô tả lại nụ cười của “đàn em” để tạo tiếng cười. Trước tình huống này, Đức Phúc bật cười cho biết bản thân muốn hóa thân thành viên phô mai vì “tên tiếng Anh là Cheese”.

Trường Giang gây tranh cãi vì câu nói xúc phạm phụ nữ

Trường Giang trong video hậu trường "2 ngày 1 đêm"

Trong đoạn video ghi lại hậu trường game show 2 ngày 1 đêm, Trường Giang có lời nói đùa với rapper HIEUTHUHAI gây tranh cãi. Câu nói của anh: "Nếu tồn tại trên Trái Đất với một người phụ nữ, em sẽ chọn ai để duy trì nòi giống?" bị đánh giá là xúc phạm phụ nữ.

Không những vậy, Trường Giang còn yêu cầu cameraman hướng máy quay vào phía các nhân viên nữ đang xếp hàng. Anh còn có những bình luận về ngoại hình của các nhân viên khác. Tuy chỉ là cảnh hậu trường nhưng video được đăng tải công khai và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích việc đùa cợt của Trường Giang.

Thùy Tiên phải né khi bị Trường Giang hôn

Thùy Tiên né khi bị Trường Giang hôn phớt lên má

Trong chương trình Ơn giời! Cậu đây rồi tập 1 mùa 8, một tình huống xảy đến với hoa hậu Thùy Tiên khi cô tham gia cùng Trường Giang. Nam MC đã yêu cầu cô ngẩng mặt lên rồi bất ngờ hôn phớt lên má cô khiến Thùy Tiên giật mình né tránh. Phản ứng tròn mắt ngạc nhiên cho thấy nàng hậu không đồng tình với hành động của Trường Giang. Sau đó, nam MC tặng hoa cô và tiết lộ đây là quà kỷ niệm 1 tháng quen nhau để Thùy Tiên hiểu tình huống của chương trình. Nhiều ý kiến phản đối hành động của Trường Giang nhưng anh giữ thái độ im lặng sau đó.

