Đoàn Văn Hậu gây tranh cãi, bạn gái liền có ngay phản ứng

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ được nhắc tên nhiều nhất sau trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia vào tối 27/12 vừa qua. Góp công vào chiến thắng 3-0 nhưng anh cũng gây nên nhiều tranh cãi về lối chơi.

Một số ý kiến cho rằng Đoàn Văn Hậu có thể phải nhận thẻ đỏ từ hiệp 1 nếu áp dụng VAR xem lại các tình huống bóng phạm lỗi. Số khác lại bênh vực vì mọi việc đều đã có trọng tài phân xử. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về một số màn dùng tiểu xảo của Đoàn Văn Hậu, pha bóng gây tranh cãi nhất chính là khi chàng hậu vệ này bị cầu thủ Malaysia đánh nguội ngoài đường biên dọc, sau đó trọng tài đã cho đội tuyển Việt Nam được hưởng penalty.

Đoàn Văn Hậu chia sẻ loạt ảnh trong trận gặp Malaysia

Mới đây trong ngày 29/12, chàng cầu thủ quê Thái Bình chia sẻ loạt ảnh trong trận đấu này cùng một icon. Ngay phía dưới bài viết, các đồng đội đã vào bình luận vừa khích lệ tinh thần vừa cổ vũ cho Đoàn Văn Hậu. Tiến Linh trêu đùa gọi anh là “De Paul à?”, trong khi đó Đặng Văn Lâm ưu ái gọi anh là “Người em trai”.

Nam diễn viên Lưu Mạnh Dũng quen thuộc với vai Thiên Lôi trong chương trình Táo quân – Gặp nhau cuối năm còn đưa ra thách đố: “Đố em kèm được anh đấy”. MC, nhà báo Trần Quang Minh đưa ra nhận định: “Mai đá với Sing, em nhớ ghi bàn. Anh dự đoán thế rồi, không thiên hạ lại kêu anh nói phét nhé”. MC Quang Việt gọi Văn Hậu là “Chiến thần” còn nhà Quán quân tâng bóng nghệ thuật châu Á – Đỗ Kim Phúc cũng nhắn nhủ: “Trận Singapore ghi bàn nhé em tôi”.

Những bình luận hy vọng Đoàn Văn Hậu sẽ ghi bàn trong trận gặp Singapore

Doãn Hải My bình luận dưới bài viết của bạn trai

Đặc biệt, người đẹp Doãn Hải My – bạn gái của Đoàn Văn Hậu đã vào bình luận chỉ một từ ngắn gọn: “Đỉnh”. Trên trang cá nhân của bạn trai, người đẹp để lại comment: “Good job” (tạm dịch: Làm tốt lắm anh). Trước đó, khi nhiều cư dân mạng tràn vào comment chỉ trích trên trang Instagram của Đoàn Văn Hậu, anh phải khóa bình luận. Dân tình lại tràn vào trang cá nhân của Doãn Hải My khiến cô vô tình chịu những ý kiến không hay dù chẳng phải là người gây ra chuyện. Dù vậy cả hai người đều không để lại bình luận đôi co tranh cãi nào trước phản ứng của một bộ phận cư dân mạng.

Sau nhiều lần vướng nghi vấn, cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 8/2022

Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng và lọt vào Top 10 chung cuộc. Trong đêm chung kết, việc Đoàn Văn Hậu có nhiều hành động an ủi Doãn Hải My khiến chuyện tình cảm của hai người gây chú ý. Thời điểm đó, cả hai đều né tránh, không lên tiếng khẳng định. Đến giữa tháng 8 năm nay, hai người mới chính thức công khai hẹn hò.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/doan-van-hau-gay-tranh-cai-ban-gai-lien-co-ngay-phan-ung-c47a20295....Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/doan-van-hau-gay-tranh-cai-ban-gai-lien-co-ngay-phan-ung-c47a20295.html