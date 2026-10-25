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Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ

Sự kiện: Sao Việt Thúy Diễm

Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ; Tăng Thanh Hà mừng sinh nhật ở Bhutan; Đỗ Mỹ Linh tặng chồng iPhone Duo.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 1

Tăng Thanh Hà cho biết đón tuổi mới trong trạng thái an yên, thong dong và tự tại ở Bhutan.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 2

Nhã Phương sành điệu xuống phố cà phê cuối tuần.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng chồng thiếu gia điện thoại iPhone Duo mới ra mắt.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 3

Ca sĩ Thanh Thảo nhớ thanh xuân tất bật cùng Lý Hải chạy show khắp nơi.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 4

Diễn viên Thuý Diễm tận huởng quãng thời gian ở cữ.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 5

Diễn viên Thu Trang khen ông xã Tiến Luật mua quà đúng ý thích của vợ.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 6

Ca sĩ Ngọc Anh 3A phấn khích khi được tắm nắng ở Cannes, Pháp.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 7

Lan Phương dành cuối tuần đưa con gái đi thăm bảo tàng thiên nhiên.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 8

Thiên Ân bày tỏ niềm tự hào về Kỳ Duyên với những gì cô thể hiện trong phim "Chị chị em em 3".

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 9

Anh Tú đi du lịch Tokyo (Nhật Bản) xả stress.

Ảnh sao 25/10: Thuý Diễm tận hưởng thời gian ở cữ - 10

Mai Phương Thuý nhí nhố trên sân pickleball.

Thúy Diễm khoe diện mạo con gái Rosie
Thúy Diễm khoe diện mạo con gái Rosie

Diễn viên Thúy Diễm nhận nhiều lời khen khi lần đầu khoe ảnh rõ diện mạo con gái Rosie mới chào đời.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-25-10-thuy-diem-tan-huong-thoi-gian-o...

-24/10/2026 23:03 PM (GMT+7)
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