Selena Gomez bị chỉ trích

Sự việc bắt nguồn từ video trên Instagram Story của Selena Gomez ngày 18/10, trong đó cô thừa nhận giọng nói đã thay đổi do hút nhiều nicotine, rất khó để cai. Ca sĩ gọi thói quen này là "ngu ngốc". Cô không tiết lộ bắt đầu hút thuốc khi nào, chỉ nói rất hạnh phúc vì có thể từ bỏ.

Gomez cho biết hoàn toàn dễ hiểu khi thấy mọi người không thích nghe giọng cô. "Tôi không quan tâm chuyện đó. Nếu bạn không thích, đừng nghe nữa", cô nói.

Nhan sắc tuổi 34 của ca sĩ Selena Gomez. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Theo Today, Selena Gomez lên tiếng nhằm đáp trả những lời bàn tán về việc chất giọng của cô khác xưa. Cuối năm ngoái, cô từng đề cập vấn đề này trong một phiên livestream trên Instagram, cho biết bên trong cổ họng đôi khi bị sưng nhưng không nhắc việc hút thuốc.

Video mới của nghệ sĩ vấp nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ Selena Gomez, khen cô dám nhìn nhận và công khai vấn đề sức khỏe. Nhưng số khác chỉ trích cô không trân trọng bản thân sau khi trải qua nhiều biến cố. Họ nhắc lại tiền sử cô mắc lupus (bệnh tự miễn gây viêm khắp cơ thể), được người bạn - diễn viên Francia Raisa - hiến thận vào năm 2017.

"Việc cô ấy hút thuốc lá điện tử chứa nhiều nicotine dù đã trải qua ca ghép thận, bệnh lupus là bằng chứng cho thấy người nổi tiếng chỉ quan tâm đến vấn đề sức khỏe khi họ có thể kiếm tiền từ đó, hoặc kiếm sự cảm thông", trích một bình luận trên X. Một số tài khoản nói ca sĩ "ích kỷ" khi hút thuốc với quả thận được hiến tặng, nhận xét hành động này như "cú tát" vào mặt người bạn đã giúp đỡ cô. Tuy vậy, chưa có thông tin cho thấy việc hút thuốc lá điện tử gây biến chứng cho thận của Gomez.

Theo một bài nghiên cứu của các học giả Bỉ trên trang National Library of Medicine năm 2021, hút thuốc lá nói chung có tác động tiêu cực đến kết quả ghép thận, giảm tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sau phẫu thuật. Họ cũng khuyến nghị người nhận thận không dùng thuốc lá.

Selena Gomez nắm tay Francia Raisa trên giường bệnh năm 2017. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Selena Gomez, 34 tuổi, thuộc nhóm nghệ sĩ hạng A của Hollywood, đồng thời là ca sĩ có lượng người theo dõi cao nhất Instagram với hơn 400 triệu người. Cô được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng sang âm nhạc. Tháng 9/2025, cô kết hôn nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Gomez gây chú ý với hành trình chống chọi bệnh tật từ tuổi đôi mươi. Theo Daily Beast, cô lần đầu lên tiếng về tình trạng cơ thể bất ổn sau khi hủy tour Stars Dance năm 2013. Trong thông báo khi ấy, ca sĩ nói muốn dành thời gian cho bản thân sau nhiều năm ưu tiên công việc. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard năm 2015, cô tiết lộ đã nhận chẩn đoán mắc lupus, phải hóa trị nên tạm ngừng hoạt động. Trên Vanity Fair năm 2024, Selena Gomez cho biết không thể mang thai vì sức khỏe không cho phép, dự định có con bằng phương pháp khác.

* MV bản hit "Lose You To Love Me" (2019) của Selena Gomez

Theo Cleveland Clinic, khi hút thuốc lá điện tử, người dùng sẽ hít hỗn hợp nicotine, hương liệu và một số thành phần qua một thiết bị cầm tay nhỏ. Tuy lựa chọn này thường được quảng bá an toàn hơn thuốc lá truyền thống, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết không có sản phẩm nào lành mạnh. Trao đổi với trang tin, các bác sĩ tại New York xác nhận thuốc lá điện tử còn có thể gây ho liên tục, khiến giọng trầm, khàn hoặc rè hơn.