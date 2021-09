Nhóm nhạc huyền thoại ABBA tái hợp sau 40 năm vắng bóng

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 09:43 AM (GMT+7)

Đều đã hơn 70 tuổi, sự tái hợp của bốn thành viên ABBA thu hút đông đảo sự quan tâm của người yêu nhạc.

Mới đây, nhóm nhạc huyền thoại ABBA đã đưa ra tuyên bố tái hợp khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và hạnh phúc: “Cảm ơn các bạn đã chờ đợi, cuộc hành trình sắp bắt đầu”.

Theo đó, ABBA sẽ trở lại bằng album mang tên “Voyage”. 2 trong số 10 ca khúc của album này đã được phát hành, đó là “I still have faith in you” và “Don’t shut me down”. Bên cạnh đó, ABBA cũng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc trực tuyến có tên “Abba Voyage”. Dù vậy, các thành viên trong ban nhạc sẽ không xuất hiện trên sân khấu mà sẽ dùng hình ảnh của họ thời trẻ vốn thân thuộc với công chúng để trình chiếu dưới dạng 3D. Chương trình dự kiến đặt tại một địa điểm có sức chứa 3.000 khán giả ở London (Anh) vào mùa xuân năm tới.

Các thành viên trong nhóm nhạc hào hứng: “Chúng tôi đi diễn ở đâu, khán giả ở đó đều thuộc lòng các bài hát của chúng tôi. Họ cùng gào thét và hát hò với chúng tôi. Thật tuyệt vời!”. Ca sĩ Benny Andersson chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều nỗ lực làm việc để sự trở lại này có thể suôn sẻ. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp”. Rất nhiều người đã không kìm nén được sự vui sướng khi biết được tin này. “Năm 2021 sẽ được cứu bởi âm nhạc của ABBA”, một người hâm mộ đã đăng lên Twitter.

ABBA là nhóm nhạc Thụy Điển với 4 thành viên Agnetha Fältskog (71 tuổi), Björn Ulvaeus (76 tuổi), Benny Andersson (74 tuổi) và Anni-Frid Lyngstad (75 tuổi), nổi tiếng khắp thế giới từ những năm 1980. Chữ cái đầu tiên của tên 4 thành viên được đặt tên cho ban nhạc. Cho tới hiện tại, ABBA vẫn luôn được nhiều người yêu nhạc nhắc tới và các ca khúc của nhóm nhạc cũng liên tục được sử dụng như “Happy new year”, “The winner takes it all”, “Lay all your love on me”...

Trong sự nghiệp của mình, ABBA đã giành nhiều giải thưởng vĩ đại. Nhóm nhạc Thụy Điển đã tiêu thụ gần 400 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, kỷ lục chỉ đứng sau vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley và ban nhạc The Beatles. Tuy nhiên, kể từ khi tan rã (năm 1982) đến nay, các thành viên của ABBA chưa từng trình diễn cùng nhau trước công chúng. Theo Celebrity Net Worth, mỗi thành viên của ABBA có giá trị thương hiệu từ 200 đến 300 triệu USD. Năm 2000, họ từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ USD để thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gồm 100 buổi biểu diễn.

