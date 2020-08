Nữ BTV đài VTV gắn với câu huyền thoại "Thuê bao quý khách vừa gọi..." giờ ra sao?

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Kim Tiến khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Mới đây, chương trình Quán thanh xuân với chủ đề Bật tivi - Tìm ký ức vừa được phát sóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ngoài những cái tên thân quen như MC Diễm Quỳnh, MC Anh Tuấn, MC Thảo Vân... còn có sự xuất hiện của BTV, NSƯT Kim Tiến - người đã gắn bó với truyền hình từ thuở đầu.

Nghệ sĩ Kim Tiến (áo dài xám ngồi giữa hàng đầu tiên) xuất hiện trong chương trình "Quán thanh xuân"

Bà vui mừng khi gặp lại bạn bè, đồng nghiệp cũ

Chương trình lần này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của VTV, bởi thế, có không ít kỷ niệm đã được chia sẻ khiến khán giả xúc động. Đặc biệt, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là khi nghệ sĩ Kim Tiến thừa nhận, bà chính là chủ nhân của giọng đọc huyền thoại: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Là một trong những phát thanh viên đầu tiên của VTV, nhưng nghệ sĩ Kim Tiến cho biết con đường đến với nghề thật sự không hề dễ dàng.

Nghệ sĩ Kim Tiến cho biết con đường đến với nghề phát thanh viên của bà không hề dễ dàng

Bắt đầu thi vào đài truyền hình từ năm 1970 nhưng không trúng tuyển, nghệ sĩ Kim Tiến chuyển hướng sang làm nghệ sĩ múa của Ban Văn nghệ. Đó là cơ hội đầu tiên nghệ sĩ Kim Tiến được lên hình.

Nói về những kỷ niệm ngày đầu lên hình, nghệ sĩ Kim Tiến cho biết, đó là những bản năng của mỗi người: "Thực sự, chúng tôi như người đi khai hoang, chưa thấy ai đi trước lên hình để học hỏi cả. Lúc ấy, cũng chưa có vệ tinh để xem các nước, chỉ có đài vệ tinh mặt đất 'Hoa Sen I' thì cũng chẳng được xem nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất, để người xem yêu mến thì mình phải là khán giả đã. Nếu mình thích cái gì thì mình phải làm điều ấy cho người ta. Tôi nghĩ khán giả thích được tôn trọng, thích sự khiêm nhường của người phát thanh viên", nữ nghệ sĩ tiết lộ.

Một số hình ảnh về những lần lên sóng đầu tiên của nghệ sĩ Kim Tiến

Thế nhưng mọi thứ không hề đơn giản, bởi vì khi lên hình sẽ nhận được nhiều nhận xét, khen chê của khán giả. Bà kể rằng có một khán giả đã gửi thư góp ý giọng của bà giống như hụt hơi: "Lúc ấy tôi rất hoảng. Ban đầu đúng là tôi chưa có kỹ thuật lấy hơi, răng lại bị hở, nên tiếng nói hổn hển. Nhưng dần dần tôi đã khắc phục. Tôi cũng thắc mắc vì sao khán giả vẫn nhận xét như vậy. Sau này tôi khám phá ra không phải do tôi, mà do kỹ thuật. Từ đó, tôi quay lại cách nói bình thường để tình cảm hơn. Nếu mình lấy hơi mạnh, nói to quá, giọng đọc sẽ rất khô và cứng khi lên sóng".

Khi được hỏi về những bộ áo dài để lên sóng, NSƯT Kim Tiến cũng hé lộ về khâu trang phục này: "Công việc của bọn tôi không phải làm riêng cho thời sự đâu, mà rất nhiều chuyên mục khác nhau, nhiều khi phải phóng xe máy từ trường quay này sang trường quay kia cho kịp, rồi lại quay trở về làm chương trình của mình. Chính vì thế chiếc áo dài rất lôi thôi và khiến mình không di chuyển nhanh được. Vậy nên phát thanh viên thời đấy may ngắn tà, mặc quần bò, váy ở dưới, áo dài ở trên..."

Nghệ sĩ Kim Tiến cười rạng rỡ ở tuổi U80

Không chỉ là một trong những biên tập viên gạo cội, nghệ sĩ Kim Tiến còn là một người thuyết minh phim. Bà chính là người đã thuyết minh bộ phim Tây Du Ký năm 1986 khiến bao thế hệ khán giả mê tới mức "đứng ngồi không yên".

Năm 2001, nghệ sĩ Kim Tiến thôi làm phát thanh viên chương trình Thời sự. Đến nay, ở tuổi U80, bà luôn nhận được sự yêu mến, trân trọng của đông đảo hậu bối và khán giả.

Nghệ sĩ Kim Tiến và BTV Hoài Anh

Bà chụp ảnh cùng MC Diễm Quỳnh

Về đời tư, nghệ sĩ Kim Tiến trải qua hai cuộc hôn nhân. Bà từng tiết lộ có một con gái duy nhất với người chồng đầu tiên. Hiện tại cô đã trưởng thành và lập gia đình. Cháu ngoại duy nhất cũng đã 19 tuổi và đang học năm 2 đại học.

Nghệ sĩ Kim Tiến và người chồng là tiến sĩ Hóa học.

Hiện tại, nghệ sĩ Kim Tiến có cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng là ông Đào Văn Tám - một doanh nhân, tiến sĩ Hóa học. Theo chia sẻ của bà, chồng có mấy người con đều làm việc, định cư tại Đức và thi thoảng về Việt Nam. Vợ chồng bà sống hạnh phúc bên nhau và không vướng bận gì.

