Phẫn nộ cách nhà đài hành xử vụ MC thời tiết tự tử

Oh Sangmin, anh trai của cố BTV thời tiết Oh Yoanna, bày tỏ sự phẫn nộ trước tuyên bố của MBC dịp giỗ đầu của em gái.

Anh cho rằng thông cáo của đài truyền hình này chỉ là sự giả dối. “Thật nực cười khi nói em tôi không phải là người lao động. Tôi khẳng định em là người lao động. Chúng tôi có giờ làm việc cố định, công việc lặp đi lặp lại. Nếu như vậy mà không được coi là công việc mang tính lặp lại thì còn gì mới đúng?”, anh nhấn mạnh.

Anh đặc biệt tức giận khi thấy các BTV thời tiết mặc đồ đen lên sóng để tưởng niệm, trong khi họ thậm chí không dự tang lễ. “Làm sao có thể gọi đó là tưởng niệm khi họ chưa từng đến viếng?”, anh gay gắt.

Lee Hyun Seung, Geum Chae Rim, and Kim Ga Young (từ trái sang) xuất hiện trong trang phục tối màu khi lên sóng trong ngày giỗ của Oh Yoanna. Ảnh: MBC.

Oh Sangmin cũng cho biết mẹ anh đã tuyệt thực suốt 10 ngày để phản đối. Trong khi đó, MBC đưa ra thông cáo họ sẽ bãi bỏ hệ thống BTV thời tiết tự do: "Chúng tôi sẽ bãi bỏ hệ thống dự báo thời tiết tự do và giới thiệu hệ thống chuyên gia về thời tiết và khí hậu, thuê họ làm nhân viên toàn thời gian. Nhân ngày giỗ đầu của Oh Yoanna, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Ngoài ra, nếu các bên liên quan đến vụ kiện dân sự đạt được thỏa thuận, MBC sẽ công bố kết quả của Ủy ban Điều tra Sự thật”.

Tuy nhiên, phát ngôn này tiếp tục vấp phải phản ứng dữ dội từ gia đình nạn nhân và các tổ chức xã hội. “Hãy dừng việc giết chết người đã khuất thêm một lần nữa. Tuyên bố của MBC đồng nghĩa với việc họ không công nhận địa vị người lao động của cố Oh Yoanna”, cư dân mạng viết.

BTV thời tiết Oh Yoanna qua đời ngày 15/9/2024, hưởng dương 28 tuổi. Sau cái chết đột ngột, nhiều nghi vấn cho rằng cô từng là nạn nhân của nạn bắt nạt nơi công sở. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận khi MBC chỉ chấm dứt hợp đồng với một người bị cho là có liên quan, nhưng vẫn gia hạn hợp đồng với các đồng nghiệp khác.

MC thời tiết Oh Yoanna qua đời ở tuổi 28.

Trong ngày giỗ đầu của Oh Yoanna, các BTV thời tiết của MBC gồm Lee Hyun Seung, Geum Chae Rim và Kim Ga Young lên sóng trong trang phục màu đen hoặc xanh đậm, thu hút sự chú ý.

Động thái này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng một số trong số họ từng bị nêu tên là những người bắt nạt Oh Yoanna tại nơi làm việc.

Bình luận để lại trên mạng xã hội thể hiện sự phẫn nộ: “Đạo đức giả. Đúng kiểu mấy kẻ bắt nạt học đường nhưng là ở chỗ làm”, “Còn được gia hạn hợp đồng nữa, đúng chất MBC”…

Không chỉ các BTV, MBC cũng tiếp tục bị dư luận phản ứng dữ dội vì quyết định gia hạn hợp đồng với những người bị tố cáo liên quan: “BTV thời tiết mà giống freelancer thông thường sao? Cách xử lý của MBC quá tệ”, “Thật đáng sợ và khó chịu. Rõ ràng MBC không hề có ý định khắc phục vấn đề hay quan tâm đến gia đình nạn nhân”…