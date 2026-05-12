"Ông hoàng phòng vé” Lý Hùng đóng một phim nhận cát-xê vài cây vàng hé lộ lý do không lấy vợ

Từng được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” của thập niên 1990, Lý Hùng cho biết anh không cảm thấy áp lực trước ánh hào quang và thu nhập khổng lồ khi đó.

Lý Hùng thời trẻ. Ảnh: FBNV

Theo nam diễn viên, giai đoạn điện ảnh Việt Nam chuyển mình từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường là thời điểm vàng son của anh. Với sức hút phòng vé mạnh mẽ, hầu hết các bộ phim có Lý Hùng tham gia đều kín rạp, giúp nhà sản xuất thu lợi lớn và sẵn sàng trả cho anh mức thù lao “mấy chục cây vàng” cho mỗi bộ phim.

Nam tài tử tiết lộ, chỉ sau một dự án điện ảnh, anh hoàn toàn có thể mua nhà hoặc sở hữu ô tô – điều hiếm nghệ sĩ nào thời đó đạt được. Khi mới ngoài 20 tuổi, Lý Hùng đã kiếm được số tiền tương đương hàng tỷ đồng.

Lý Hùng thời trẻ đi làm phim. Ảnh: FBNV

Dù sở hữu nguồn thu nhập đáng mơ ước, Lý Hùng cho biết anh không sống xa hoa hay tiêu xài phung phí. Toàn bộ số tiền kiếm được đều được anh giao lại cho mẹ quản lý.

Với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tiền bạc, mà là được chăm lo cho gia đình, đặc biệt là người mẹ mà anh luôn kính trọng. Lý Hùng cho biết mẹ anh thường dùng tiền vào các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội, điều khiến anh càng thêm tự hào.

Nam diễn viên cũng hài hước kể rằng, dù là ngôi sao đình đám bậc nhất màn ảnh Việt, mỗi khi đi chơi anh vẫn phải xin tiền mẹ vì toàn bộ thu nhập đều đã giao hết cho bà giữ.

Lý Hùng cùng mẹ và gia đình hiện tại. Ảnh: FBNV

Không chỉ nhắc về sự nghiệp, Lý Hùng cũng trải lòng về chuyện đời tư. Anh cho biết bản thân từng mong muốn có một gia đình nhỏ như bao người đàn ông khác, nhưng vì thành công quá sớm và lịch trình đóng phim dày đặc nên không có nhiều cơ hội yêu đương.

Sau thành công vang dội từ vai diễn Lục Vân Tiên năm 21 tuổi, anh liên tục tham gia các dự án lớn, gần như dành trọn thanh xuân cho nghệ thuật. Chính điều đó khiến chuyện lập gia đình đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở tuổi 57, Lý Hùng vẫn sống hạnh phúc bên mẹ và các anh chị em. Với anh, gia đình luôn là điểm tựa quý giá nhất.

Sinh năm 1969, Lý Hùng là một trong những biểu tượng lớn của dòng phim “mì ăn liền” Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều dự án hợp tác quốc tế, đặc biệt với điện ảnh Hồng Kông. Đến nay, anh vẫn được công chúng nhớ đến như một tượng đài của màn ảnh Việt một thời.