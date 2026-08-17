Con gái khiến Nguyễn Văn Chung tự tin hơn khi thử thách đu dây, thổi sáo trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trong công diễn mới đây của Anh trai vượt ngàn chông gai, tiết mục "Chim sáo ngày xưa" của 4 anh tài: Nguyễn Văn Chung, Đại Nghĩa, BB Trần và Thanh Duy gây ấn tượng với khán giả bởi màn kết hợp nhiều màu sắc. Bên cạnh phần trình diễn âm nhạc, các nghệ sĩ còn mang đến sân khấu những màn múa rối nước, múa rồng cùng phần lời được viết lại theo hướng vui tươi, dí dỏm.

Tiết mục Chim sáo ngày xưa của 4 anh tài Nguyễn Văn Chung, Đại Nghĩa, Thanh Duy, B Trần

Đằng sau tiết mục đặc biệt ấy là quá trình tập luyện đầy thử thách của các nghệ sĩ. Với Nguyễn Văn Chung, đây còn là dịp để anh thử sức với những kỹ năng hoàn toàn mới, từ thổi sáo đến múa rồng trên không.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung học thổi sáo, đu dây

Chia sẻ về hậu trường tiết mục, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh vốn học đàn piano từ nhỏ nhưng chưa từng chơi sáo. Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, nam nhạc sĩ liên tục được thử thách với những bộ môn mới. Sau hát, nhảy, lần này anh tiếp tục học thổi sáo để góp phần tạo nên màu sắc đặc biệt cho tiết mục.

Theo nam nhạc sĩ, nền tảng âm nhạc giúp anh không quá khó khăn trong việc xác định các nốt trên sáo. "Vốn đã biết chơi piano từ trước nên việc xác định note trên các lỗ sáo khá đơn giản. Vấn đề là làm sao để kề môi, đẩy hơi sao cho ra tiếng và tiếng tròn trịa, đầy đặn", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung học thổi sáo trong 7 ngày.

Đặc biệt, tiếng sáo mở màn tiết mục cũng chính là câu melody X-part của bài hát. Cách xử lý này giúp phần trình diễn tạo cảm giác quen thuộc cho khán giả khi giai điệu sáo được nối tiếp bằng phần lời ở phía sau.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, đây cũng là một điểm thú vị của tiết mục, bởi khán giả có thể nhận ra giai điệu quen thuộc nhưng được thể hiện dưới một hình thức khác trước khi bước vào phần hát.

Ở phần cuối "Chim sáo ngày xưa", nam nhạc sĩ được treo mình trên không trung để thực hiện các động tác múa phượng. Nhìn trên sân khấu, những động tác tưởng như khá đơn giản nhưng để vừa giữ cơ thể trên không, vừa điều khiển đạo cụ và thực hiện động tác một cách thuần thục lại không hề dễ dàng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, đây là thử thách vất vả nhất mà anh từng trải qua trong suốt chương trình. Để hoàn thiện phần trình diễn, anh dành 3 buổi tập, mỗi buổi khoảng một tiếng.

"Nhờ tập trung cao độ, tôi nhanh chóng làm quen với các động tác múa múa phượng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được sự bình tĩnh, làm chủ từng chuyển động để phần trình diễn diễn ra trôi chảy", anh cho hay.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung muốn con tự hào khi thấy cha trên sân khấu

Đặc biệt, trong công diễn lần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được niềm hạnh phúc. Với anh, tiết mục còn mang một ý nghĩa rất riêng bởi con gái Suri có mặt tại Việt Nam đúng thời điểm anh bước vào tuần công diễn.

Nam nhạc sĩ chia sẻ, anh muốn con nhìn thấy những gì cha có thể làm được và lưu giữ một kỷ niệm đẹp khi nhìn cha xuất hiện trên sân khấu

Vì vậy, ngoài việc viết X-part, trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn chủ động xin các anh tài trong đội cho phép mình thực hiện thêm nhiều phần việc khác. Anh học đu dây, thổi sáo, múa phượng để chứng minh với đồng đội rằng, bản thân có thể làm tốt đề xuất đưa phần này vào tiết mục.

Điều đáng nói, những thử thách ấy không khiến nam nhạc sĩ áp lực mà ngược lại, mang đến cho anh niềm vui của việc được khám phá bản thân.

Biết con gái ở dưới sân khấu cổ vũ, nam nhạc sĩ như được tiếp thêm năng lượng

Và đến ngày công diễn, khi biết con gái đang đứng phía dưới sân khấu theo dõi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như được tiếp thêm một nguồn năng lượng đặc biệt.

"Khi chuẩn bị lên sân khấu, biết con đang đứng xem ở dưới cổ vũ, tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh lên nhiều lần và tự tin với những giây phút thăng hoa trên sân khấu! Tôi nghĩ rằng, con đã rất vui và tự hào về cha!", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được kết hợp với Đại Nghĩa, BB Trần và Thanh Duy. Nam nhạc sĩ cho biết, anh vui khi được chung đội với ba người đồng đội có cá tính và màu sắc riêng.

Anh hài hước gọi BB Trần, Thanh Duy và Đại Nghĩa là những người "rất quái". "Chính sự khác biệt đó càng khiến mình phải nỗ lực hơn để xứng đáng với mọi người!", Nguyễn Văn Chung bày tỏ.