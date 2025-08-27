Cuộc đời đầy bi kịch của diễn viên "Hồng Lâu Mộng"

Tình Văn - cô hầu gái thông minh, xinh đẹp, có số phận đầy bi kịch

Bộ phim "Hồng Lâu Mộng" năm 1987 trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của truyền hình Trung Quốc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả không chỉ bởi cốt truyện đặc sắc mà còn nhờ dàn diễn viên tài năng.

An Văn đã hóa thân rất thành công nàng hầu Tình Văn trong Hồng Lâu Mộng.

Nhờ có "Hồng Lâu Mộng" mà dàn diễn viên tham gia bộ phim cũng trở thành những tên tuổi nổi bật. Ngoài dàn nam chính, nữ chính, nhân vật nàng hầu Tình Văn do nữ diễn viên An Văn thể hiện cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Nhưng đời thực của An Văn lại là nữ diễn viên có cuộc đời thăng trầm nhất dàn sao "Hồng Lâu Mộng".

Trong phim, Tình Văn là người hầu của Giả Bảo Ngọc.

Nhan sắc của An Văn khi đó được đánh giá rất cao.

Sinh năm 1960, An Văn tham gia vào làng giải trí khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng thời. Vai Tình Văn, tuy không phải vai chính, nhưng lại là nhân vật có sức hút đặc biệt. Tình Văn là cô hầu gái thông minh, xinh đẹp, có số phận đầy bi kịch.

Nữ diễn viên An Văn đã thành công trong việc thể hiện được chiều sâu và nội tâm phong phú của nhân vật này, khiến người xem không khỏi xúc động trước số phận éo le của Tình Văn.

Sau thành công với "Hồng Lâu Mộng", An Văn tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác. Tuy nhiên, không phải tất cả những vai diễn sau này của bà đều mang lại tiếng vang lớn.

Kết hôn sớm, gặp họa vì chồng

An Văn tên thật là Trương Tịnh Lâm, là diễn viên rất được yêu thích từ sau khi "Hồng Lâu Mộng" phát sóng. Nhưng giữa lúc sự nghiệp trên đà khởi sắc bà lại chọn rút lui khỏi làng giải trí, kết hôn với nhạc sĩ Tô Việt vào năm 1991. Chính quyết định này khiến cho cuộc đời của An Văn trải qua nhiều biến cố.

Giữa lúc sự nghiệp đang gây chú ý, An Văn kết hôn.

Đến năm 2008, nhạc sĩ Tô Việt dính tới vụ kiện tụng lừa đảo. Số tiền mà ông phải trả lên đến 57 triệu NDT (khoảng 203 tỷ đồng). Tô Việt bị phạt tù chung thân. Năm 2012, ông kháng cáo thành công và được giảm án xuống còn 15 năm tù. Thời điểm này, An Văn vẫn không chấp nhận rời xa ông mà ngày ngày chăm lo cho gia đình nhà chồng và thăm nom ông trong tù.

Chồng bà là nhạc sĩ Tô Việt.

An Văn vất vả mưu sinh để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Bà phải bán hết nhà cửa, lao vào làm đủ việc để kiếm tiền. Khoản tiết kiệm 11 triệu NDT cũng được bà rút hết ra trả nợ cho Tô Việt. Thời điểm đó, nữ diễn viên từng tiết lộ "suốt nhiều năm không có giấc ngủ nào ngon nếu không có đôi viên thuốc ngủ".

Khi nhạc sĩ Tô Việt qua đời vì ung thư dù chưa mãn hạn tù, nữ nghệ sĩ đau đớn.

Năm 2018, Tô Việt qua đời khi chưa mãn hạn tù. Nữ diễn viên nổi tiếng ngày nào hoàn toàn suy sụp sau thông tin này.

Một mình bươn chải kiếm sống khiến An Văn từng cảm thấy vô cùng tủi thân. Có đôi lần bà không còn gì, thậm chí đến cả mẩu bánh bao cũng không có để ăn. Được biết, An Văn từng phải đứng xếp hàng xin cơm từ thiện.

Vài năm nay, sức khỏe của An Văn không tốt sau 1 lần ngã bệnh thập tử nhất sinh. Dù vậy, bà nỗ lực rèn luyện sức khỏe thường xuyên đi bộ

An Văn hiện giờ sống cô độc và thỉnh thoảng đi quay show.

Sau những sóng gió, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên cũng không dư dả, phải sống ở nhà thuê. Ở tuổi 65, An Văn vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật bằng việc đóng kịch và tham gia các show diễn để kiếm thu nhập.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, An Văn bộc bạch rằng những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống giúp bà trưởng thành, biết trân trọng mọi thứ xung quanh. Bà tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Sự bình yên trong tâm hồn cũng là cách giúp An Văn vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn.