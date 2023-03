Người đẹp tiết lộ bị xâm hại ở tuổi vị thành niên trong phim đang "gây bão" Netflix

Bộ phim tài liệu "Nhân danh thần linh: Sự phản bội thiêng liêng" (tên tiếng Anh: In the Name of God: A Holy Betrayal) vừa lên sóng Netflix đã gây chấn động dư luận. 8 tập phim, mỗi tập dài 50 phút, vạch trần những sự thật tàn khốc về các giáo phái bí ẩn ở Hàn Quốc, đứng đầu là 4 thủ lĩnh tự xưng sở hữu năng lực siêu việt. Đặc biệt là Jung Myung Seok. Ông được mô tả đã lạm dụng tình dục các tín đồ nữ vị thành niên. Một trong số nạn nhân có người mẫu - phát thanh viên Diệp Huyên.

Diệp Huyên kể lại trải nghiệm của mình

Góp mặt trong bộ phim, Diệp Huyên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi kể lại câu chuyện có thật của đời mình. Dũng cảm đứng lên tố cáo, cô hi vọng về sau sẽ không còn người phụ nữ nào bị tổn thương như mình nữa. Ở tập đầu là đoạn ghi âm dài 34 giây Jung Myung Seok bày trò dụ dỗ cô với nội dung khiếm nhã, mang tính quấy rối.

Diệp Huyên cho biết sau 3 năm gia nhập giáo phái, cô được thăng chức thành tín đồ cấp cao, thường tháp tùng giáo chủ đi tham dự sự kiện. Cô đã làm việc như một nhà truyền giáo, phát thanh viên và phiên dịch viên tiếng Trung cho giáo phái. Cô được đặt cho tên tiếng Hàn là Jeong Soo Jeong. Theo lời Diệp Huyên, có 3 tiêu chí để được chọn là "ngôi sao" như cô, đó là: Trẻ đẹp, có học thức cao và vóc dáng cao trên 1,7m. Cô khai nhận bản thân lần đầu bị xâm hại vào năm 2018, nhưng vì nghĩ đó là tình yêu của giáo chủ nên tự thuyết phục bản thân chấp nhận. Đến năm 2021, cô bắt đầu bị quấy rối một cách thường xuyên hơn. Một trong những cái cớ là "lễ thanh tẩy", nghĩa là tắm chung với giáo chủ có thể gột rửa tội lỗi. Kết quả là các tín đồ nữ đã bị Jung Myung Seok cưỡng bức sau đó.

Khi được hỏi vì sao không có ai đứng ra làm chứng, Diệp Huyên kể, mọi người đều bị "tẩy não", cho đó là nhiệm vụ của một tín đồ và tin tưởng tuyệt đối vào giáo chủ. Bản thân nữ người mẫu đã bị lạm dụng 17 lần kể từ năm 2018. "Để ngăn chặn nhiều nạn nhân xuất hiện hơn, tôi phải tiết lộ sự thật. Hãy để câu chuyện được cả thế giới biết đến”, cô nàng nghẹn ngào.

Bộ phim đang nhận về sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu

Phương Lực Thân cho biết sẽ đồng hành cùng bạn gái vượt qua sóng gió

Đáng chú ý, bạn trai của Diệp Huyên là diễn viên - ca sĩ Phương Lực Thân. Ngôi sao Hồng Kông (Trung Quốc) chia sẻ, anh biết những chuyện này từ khi mới quen biết bạn gái. "Tôi lạnh sống lưng khi xem bộ phim. Tôi từng nghĩ cô ấy ngây thơ và nhẹ nhàng, nhưng thật ra cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ ngày đầu gặp nhau, cô ấy đã rất thật lòng thật tâm nên tôi hoàn toàn tin tưởng bạn gái mình", diễn viên "Song long Đại Đường" nói. Anh sẽ cùng bạn gái sang Hàn Quốc hầu tòa.

Vào ngày 4/10/2022, Jung Myung Seok đã bị bắt giữ vì đơn tố cáo của các nạn nhân. Vụ án sẽ được xét xử vào ngày 21/3 sắp tới.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-ep-tiet-lo-bi-xam-hai-o-tuoi-vi-thanh-nien-trong-phim-ang-34-ga...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-ep-tiet-lo-bi-xam-hai-o-tuoi-vi-thanh-nien-trong-phim-ang-34-gay-bao-34-netflix-a596801.html