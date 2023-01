Tiếp viên hàng không mặc hở bạo "ăn đứt" ngọc nữ trong phim lập kỷ lục Netflix

The Glory (Vinh quang trong thù hận) là tác phẩm mới nhất của "ngọc nữ" Song Hye Kyo. Ngay từ khi công chiếu, The Glory đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Theo dữ liệu trên FlixPatrol, phim dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình được xem nhiều nhất trên Netflix nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam,...

Phim mới của Song Hye Kyo có chủ đề bạo lực học đường và hành trình trả thù của nữ chính. Bên cạnh những cái tên nổi bật như Song Hye Kyo (vai cô giáo Dong Eun), Kim Ji Yeon (vai MC thời tiết đài truyền hình Park Yeon Jin), nữ diễn viên Cha Joo Young cũng gây được ấn tượng không kém. Trong The Glory, Cha Joo Young đảm nhận vai nữ tiếp viên hàng không Choi Hye Jeong, có kinh tế và địa vị thấp nhất trong nhóm đi bạo lực học đường bạn học. Do tạo hình và tính cách nhân vật, Cha Joo Young có nhiều phân cảnh ăn mặc gợi cảm, hở bạo nhất The Glory.

Cảnh phim ấn tượng nhất của Cha Joo Young là khi nhân vật Choi Hye Jeong mà cô đóng diện chiếc váy hàng hiệu cũ của cô bạn thân, khoe vòng 1 lấp ló gợi cảm. Dù bị nhóm bạn khinh miệt vì mặc đồ cũ, Choi Hye Jeong vẫn không hề ngại ngùng mà thản nhiên chụp ảnh "sống ảo" để đăng lên mạng xã hội.

Trong kịch bản, nhân vật nữ tiếp viên hàng không do Cha Joo Young đảm nhận có xuất thân bình thường nhưng lại ham tiền và hư vinh. Nhân vật được thiết lập có ngoại hình, thích ăn vận sexy. Vì lẽ đó, hầu hết mọi cảnh quay của mỹ nhân 9X trong phim đều gây chú ý của khán giả.

Theo HK01, khi quay cảnh nữ tiếp viên Choi Hye Jeong cãi vã, ống kính máy quay liên tục lia vào vòng 1 của nữ diễn viên gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng, ê-kíp đang cố tình câu view bằng những ảnh khoe thân của diễn viên Cha Joo Young.

Trước The Glory, Cha Joo Young từng tham gia nhiều bộ phim như Cheese in the Trap, Wok of Love, Jugglers, The Spies Who Loved Me,... Nổi tiếng chỉ sau 1 đêm nhờ vai nữ tiếp viên hàng không trong The Glory, thành tích học vấn đáng nể của mỹ nhân 9X thu hút sự chú ý của khán giả.

Theo HK01, nữ diễn viên sinh năm 1990 từng đi du học Mỹ và có bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh của Đại học Utah. Sau khi tốt nghiệp, cô quay trở về Hàn Quốc và làm công việc người mẫu ảnh. Năm 2014, Cha Joo Young chính thức gia nhập làng giải trí và đóng phim truyền hình.

Trong bài phóng vấn trên tờ The Daily Sports năm 2018, Cha Joo Young thẳng thắn chia sẻ lý do theo đuổi nghề diễn viên. "Có rất nhiều thứ tôi muốn làm. Tôi rất thích xem phim. Tôi quan tâm đến điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật. Tôi học chuyên ngành quản lý kinh doanh vì bố tôi phản đối việc theo đuổi nghệ thuật. Ông là người rất bảo thủ. Chính vì vậy, tôi theo học chuyên ngành này để chiều theo ý của bố. Nhưng thành thật mà nói, học quản trị kinh doanh cũng rất thú vị", nữ diễn viên 9X chia sẻ.

Sở hữu chiều cao 1m71 cùng lợi thế ngoại hình, gương mặt đẹp, Cha Joo Young là người mẫu ảnh được yêu thích ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, đóng phim mới là đích đến của cô.

Vài năm gần đây, Cha Joo Young tích cực tham gia đóng phim truyền hình nhưng chủ yếu là các vai phụ. Dù vậy, các tác phẩm cô xuất hiện đều được đánh giá cao như: Công tố viên chuyển sinh, Quái vật Chimera, Người tình ánh trăng, Yêu chàng điệp viên,...

